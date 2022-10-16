Почему важен ценовой потолок на российскую нефть: советник Зеленского объяснил эффективность санкции

ЕС согласовал введение ценового потолка на российскую нефть. В Украине предлагают установить допустимую цену на экспорт российской нефти на уровне 10-20 долларов за баррель.

Об этом 24 канала рассказал советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко. По его словам, именно такие цифры покажут лучшие результаты в рамках ценового потолка , рассматриваемого странами Запада.

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Россия ежедневно тратит 1 миллиард долларов на войну

Как пояснил Устенко, ограничение цен на черное золото очень важный шаг, ведь нефть является одним из самых мощных ресурсов, от которого Россия получает доходы.

Россияне тратят около 1 миллиарда долларов в день для того, чтобы вести против нас войну. И примерно 1 миллиард долларов в день они получают от своих энергетических ресурсов, прежде всего от нефти.

– заметил советник президента.

Почему цену на нефть нужно ограничить 20 долларами за баррель

Он пояснил, что если будет введен ценовой потолок, то в России резко сократятся доходы от нефти.

Олег Устенко Советник президента Украины по экономическим вопросам Себестоимость производства российской нефти находится на уровне от 10 до 20 долларов. Поэтому нет ничего удивительного в нашей позиции – мы стараемся полностью минимизировать доходы россиян. Цена, которая будет установлена на уровне их производственной себестоимости, позволит россиянам все равно продавать свою нефть под давлением "Большой семерки".

Решится ли Путин прекратить продажу нефти

В то же время Владимир Путин заявил, что Россия не будет поставлять нефть по ограниченным ценам. Однако Устенко убежден, что у Москвы нет выбора.

У них нет альтернативы. То есть либо да, либо никак. Им либо нужно будет продавать нефть по этой цене, которая будет установлена сейчас, либо консервировать нефтяные скважины. А этот процесс гораздо дороже. Чтобы потом возобновить производство, придется все начинать сначала,

– сказал советник президента.

Он добавил, что в случае консервирования нефтяных скважин появляются расходы, которые затем невозможно вернуть.

"Это касается почти 80% нефти, которую продает Россия"

Устенко подчеркнул, что речь идет об ограничении цен на нефть, поставляемую морскими путями.

Это касается почти 80% нефти, которую продает Россия. У Кремля есть еще возможность продавать ее по трубопроводам, как в случае с Китаем,

– отметил он.

Однако возможности трубопроводов очень ограничены, потому даже в Китай из России нефть везут по морю.

Удастся ли России обойти санкции

Если будет введен ценовой потолок на нефть, это будет иметь негативные последствия для России. Это означает, что судебные компании не смогут перевозить черное золото по более высокой цене, чем предельная.

Олег Устенко Советник президента Украины по экономическим вопросам Страховая компания даже не имеет никакого права продать страховку для перевозки этой нефти, если в контракте будет указана более высокая цена, чем установленная "потолком". Да и страхование на 95% продают страны ЕС или Великобритания, поддерживающие ценовые ограничения.

По словам советника президента, возможности коммерческого флота России очень ограничены. Российскую нефть перевозят компании Греции, Мальты и Кипра. Однако они не смогут возить черное золото по высокой цене, рискуя попасть под санкции.

Сколько денег будет терять Кремль

Устенко отметил, что любая цена на нефть меньше сегодняшней будет бить по экономике Российской Федерации.

Если цена будет установлена на грани примерно 40 долларов за баррель , то Россия будет недополучать примерно полмиллиарда долларов в день .

, то Россия будет недополучать примерно . Если же ценовой потолок будет установлен на уровне производственных затрат, то есть 10 – 20 долларов, то Россия будет получать от энергетического ресурса всего несколько сотен миллионов долларов в день.

Почему нефтяные ограничения так болезненны для России.

Советник президента подчеркнул, что в этом и состоит главная эффективность введенных санкций. Это повлечет за собой ряд последствий.

Россия сразу за один день недосчитается серьезного денежного потока в свой бюджет , из-за чего возникнет дефицит.

, из-за чего возникнет дефицит. Такой дефицит бюджета в тоталитарном государстве на фоне необходимости финансировать свою армию и карательный аппарат будет иметь негативные последствия. Ведь российские власти не смогут покрывать этот дефицит.

Единственная сфера, из которой Россия может взять деньги на покрытие этого дефицита – это социальные выплаты.

Будет меньше денег для учителей, медиков и все остальное. Надо будет снижать зарплаты и социальные выплаты. Поэтому ценовой потолок на нефть будет для России таким болезненным,

– сказал Устенко.

Олег Устенко рассказал, сколько Россия ежедневно тратит на войну: смотрите видео

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