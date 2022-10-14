Об этом 24 каналу рассказал эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. По его словам, важно знать, на каком этапе начнут действовать ограничения на российскую нефть.

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Существует несколько цен на российскую нефть

Как отмечает Корольчук, продажа российской нефти проходит в несколько этапов. К примеру, компания Роснефть реализует по одной цене нефть для своего трейдера, перепродающего ее вместе международному трейдеру. Впоследствии он уже продает этот энергоресурс другим компаниям.

Есть четыре цены (первая – себестоимость российской нефти – 24 канала). Если цена в 60 долларов будет стоять для Роснефти, то это одна история. Если для последнего трейдера – то другая история,

– отметил Корольчук.

По его мнению, после введения ограничений, Россия попытается заместить часть нефти на азиатский рынок. Также оккупанты попытаются реализовать серые схемы, по которым еще определенное количество нефти все же пойдет на рынок.

Однако вполне реально, что некоторые объемы нефти Россия перестанет поставлять. Это может привести к определенным трудностям на рынке.

В любом случае часть нефти выйдет из рынка. Они прекратят ее снабжать. Это повредит рынку, потому что цена начнет расти. Также это может повлиять на стабильность поставок в целом на мировом рынке. Потому что Россия все же крупный участник рынка нефти,

– считает Корольчук.

Ударит ли ограничение цен на нефть на российский бюджет – мнение Корольчука: смотрите видео

Ограничение цен на российскую нефть: коротко