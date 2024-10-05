Зарплаты военных: почему они снизятся и насколько

Военнослужащие не уплачивают налог на доходы физических лиц с денежного обеспечения, однако с их выплат удерживается военный сбор. Поэтому изменения в сфере налогообложения могут повлиять на размер их заработной платы.

На сколько могут уменьшиться выплаты военнослужащих

Если раньше ставка военного сбора составляла 1,5%, то с октября 2024 года она может вырасти до 5%. Как такие изменения повлияют на размер выплат военнослужащих, объяснил Заместитель начальника финансово-экономической службы одной из бригад ВСУ в комментарии для NV.

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То есть, на примере минимальной выплаты становится понятно, что при новом военном сборе минимальная выплата военнослужащего уменьшится аж на 725, 03 гривны.

На руки военнослужащие в сентябре 2024 года получали как минимум 20 404,57 гривны – это 20 715,30 гривны минимально начисленного денежного обеспечения за вычетом 1,5% военного сбора, а в октябре эта сумма уже будет 19 679,54 гривны – из начисленной суммы 20 715,30 гривны будет высчитываться уже 5% военного сбора,

– объяснил военнослужащий.

Обратите внимание! В отличие от гражданских работников, для которых предусмотрен минимальный размер заработной платы, для военнослужащих такой минимум не установлен.

Поэтому, по состоянию на сентябрь 2024 года минимальное денежное обеспечение военнослужащих Сухопутных войск ВСУ на штатной должности с минимальным тарифным разрядом состоит из следующих компонентов: