Информация для пенсионеров: ожидать ли индексацию пенсии этой осенью

В марте состоялась масштабная индексация пенсионных выплат. Вследствие этого пенсии значительной части украинцев выросли.

Состоится ли новая индексация

Осенью новой индексации пенсионных выплат не ожидается. Однако выплаты части пенсионеров все же вырастут.

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Увеличению выплат будет способствовать начисление специальной надбавки. Доплату по возрасту могут получить такие пенсионеры:

лица старше 70 лет;

граждане, которые получают пенсию по возрасту;

те, которые имеют общую ежемесячную пенсионную выплату менее 10 340,35 гривны.

Размер этой надбавки определяется, в соответствии с возрастом:

лица от 70 до 74 лет включительно имеют доплату 300 гривен;

пенсионеры от 75 до 79 лет включительно получают 456 гривен;

граждане от 80 лет имеют надбавку уже 570 гривен.

Такая надбавка назначается автоматически. То есть, обращаться в ПФУ для ее получения не нужно.

Напомним! Украинцы могут получить и другие надбавки, в частности, от ООН.