После российского удара: в одном из украинских городов 40% потребителей без света
- В результате российского ракетного удара по энергетическому объекту Харькова без света осталось около 40% потребителей города.
- Игорь Терехов сообщил, что коммунальные службы и волонтеры работают над устранением последствий обстрела, но ситуация в энергосистеме остается сложной.
Вечером понедельника, 26 января, россияне нанесли ракетный удар по энергетическому объекту города Харьков. Зафиксировано три прямых попадания.
Что известно о ситуации со светом в Харькове?
Часть потребителей обесточена, о чем рассказал мэр города Игорь Терехов в прямом эфире национального телемарафона "Единые новости".
Игорь Терехов рассказал, что коммунальные службы, энергетики и волонтеры всю ночь устраняли последствия обстрела:
- ремонтировали крыши;
- восстанавливали теплоснабжение и водоснабжение;
- закрывали контуры зданий.
Однако сложная ситуация в энергосистеме Харькова остается действующей. Поэтому действуют графики плановых и аварийных отключений света.
Нагрузка очень большая. Поэтому я очень благодарен нашим международным партнерам за существенную помощь, которую они предоставляют для скорейшего восстановления,
– сказал Терехов.
Обратите внимание! Сейчас без света находится около 40% потребителей Харькова.
Напомним, что сложная ситуация остается в четырех регионах Украины. Об этом сообщил заместитель Министра энергетики Украины Артем Некрасов.
Кроме Харьковщины, обесточены потребители в Донецкой, Одесской и Днепровской областях. В частности не просто с энергетикой в Киеве и области – действуют аварийные отключения, а почасовые ограничения света пока не действуют.
Долгосрочно обесточенными остаются потребители в прифронтовых и приграничных регионах, где восстановление электроснабжения затруднено постоянными боевыми действиями,
– сказал Некрасов.
Интересно! Из-за неблагоприятных погодных условий без электроснабжения остаются более 500 населенных пунктов.
Что еще известно о ситуации в энергетике?
- Россия нанесла удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одессе. Известно, что разрушения колоссальные, а ремонтные работы потребуют длительного времени. Специалисты должны выполнить осмотр оборудования, разобрать завалы, а уже после предварительных действий – приступать к ремонтам.
- В то же время в правительстве разработали конкретные шаги, чтобы заместить генерацию поврежденных ТЭЦ распределенными источниками. Речь идет в частности об установлении когенерационных установок и блочно-модульных котельных.