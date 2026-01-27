После российского удара: в одном из украинских городов 40% потребителей без света

Вечером понедельника, 26 января, россияне нанесли ракетный удар по энергетическому объекту города Харьков. Зафиксировано три прямых попадания.

Что известно о ситуации со светом в Харькове?

Часть потребителей обесточена, о чем рассказал мэр города Игорь Терехов в прямом эфире национального телемарафона "Единые новости".

Игорь Терехов рассказал, что коммунальные службы, энергетики и волонтеры всю ночь устраняли последствия обстрела:

ремонтировали крыши;

восстанавливали теплоснабжение и водоснабжение;

закрывали контуры зданий.

Однако сложная ситуация в энергосистеме Харькова остается действующей. Поэтому действуют графики плановых и аварийных отключений света.

Нагрузка очень большая. Поэтому я очень благодарен нашим международным партнерам за существенную помощь, которую они предоставляют для скорейшего восстановления,

– сказал Терехов.

Обратите внимание! Сейчас без света находится около 40% потребителей Харькова.

Напомним, что сложная ситуация остается в четырех регионах Украины. Об этом сообщил заместитель Министра энергетики Украины Артем Некрасов.

Кроме Харьковщины, обесточены потребители в Донецкой, Одесской и Днепровской областях. В частности не просто с энергетикой в Киеве и области – действуют аварийные отключения, а почасовые ограничения света пока не действуют.

Долгосрочно обесточенными остаются потребители в прифронтовых и приграничных регионах, где восстановление электроснабжения затруднено постоянными боевыми действиями,

– сказал Некрасов.

Интересно! Из-за неблагоприятных погодных условий без электроснабжения остаются более 500 населенных пунктов.

Что еще известно о ситуации в энергетике?