Об этом рассказал председатель правления "Прикарпатьеоблэнерго" Василий Костюк во время совещания у председателя Ивано-Франковской областной военной администрации 21 января, пишут в Суспільному.

Почему в Буковеле всегда есть свет?

Василий Костюк рассказал, что от людей поступает много жалоб, что компания не применяет графики почасовых и аварийных отключений для Буковеля.

В то же время он заверил, что ко всем потребителям области графики применяются ровно.

Буковель имеет обеспечение генераторной мощностью и также он работает на импорте. Сейчас он закупает 15 мегаватт мощности для своих нужд. Всего в области есть восемь таких потребителей, которые закупают импортную электроэнергию,

– пояснил председатель правления "Прикарпатьеоблэнерго".

Костюк уточнил, что Ивано-Франковская область сейчас имеет нагрузку на энергосистему в пределах от 400 до 440 мегаватт мощности. Больше всего электроэнергии в области используют бытовые потребители, что составляет 40%. Промышленность – 32%, коммунальные хозяйства – 14%, остальные – 12%. Всего на Прикарпатье есть 576 тысяч потребителей. Из-за сильных морозов работники "Прикарпатьеоблэнерго" отменили все плановые работы, однако проводят аварийные и работы по присоединению потребителей.

