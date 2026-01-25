Про це розповів голова правління "Прикарпаттяобленерго" Василь Костюк під час наради в голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації 21 січня, пишуть у Суспільному.

Чому в Буковелі завжди є світло?

Василь Костюк розповів, що від людей надходить багато скарг, що компанія не застосовує графіки погодинних та аварійних вимкнень для Буковеля.

Водночас він запевнив, що до всіх споживачів області графіки застосовуються рівно.

Буковель має забезпечення генераторною потужністю і також він працює на імпорті. Зараз він закуповує 15 мегаватів потужності для своїх потреб. Загалом в області є вісім таких споживачів, які закуповують імпортну електроенергію,

– пояснив голова правління "Прикарпаттяобленерго".

Костюк уточнив, що Івано-Франківщина зараз має навантаження на енергосистему в межах від 400 до 440 мегаватів потужності. Найбільше електроенергії в області використовують побутові споживачі, що складає 40%. Промисловість – 32%, комунальні господарства – 14%, решта – 12%. Загалом на Прикарпатті є 576 тисяч споживачів. Через сильні морози працівники "Прикарпаттяобленерго" скасували всі планові роботи, однак проводять аварійні й роботи з приєднання споживачів.

Що відомо про відключення світла в Україні?