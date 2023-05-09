Украина потеряла более миллиарда долларов из-за подакцизных товаров

Украина продолжает страдать от контрабанды трех подакцизных товаров. Несмотря на увеличение акцизного налога, государственные потери составляют как минимум 1 миллиард долларов.

Почему Украина теряет средства из-за подакцизных товаров

Глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев пояснил, что государство теряет средства из-за таких факторов:

К теме Украина теряет акцизный налог из-за "дыры" в системе надзора за предприятиями, - эксперт

организованные преступные группы продолжают работу, несмотря на войну;

на рынке стало больше нелегального спирта;

некоторые производители контролируются россиянами;

на легальном рынке налоговая нагрузка разных субъектов отличается в несколько раз;

кустарные производства табака преуспевают широко используя для реализации безакцизной продукции рекламу в соцсетях и сайтах.

По его оценке, государственные потери из-за трех подакцизных продуктов составляют свыше 1 миллиарда долларов.

Не даем оценку работе правоохранительных органов. Там пока все новые люди, но точно дадим, если меры по решению не будут реализованы вовремя,

– добавил он.

Даниил Гетманцев считает, что помешать этой проблеме могут быть объединены усилия всех правоохранительных органов в четкие сроки.

В Украине введут налог на сладкую воду