Украина потеряла более миллиарда долларов из-за подакцизных товаров
Источник:Даниил Гетманцев
Украина продолжает страдать от контрабанды трех подакцизных товаров. Несмотря на увеличение акцизного налога, государственные потери составляют как минимум 1 миллиард долларов.
Почему Украина теряет средства из-за подакцизных товаров
Глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев пояснил, что государство теряет средства из-за таких факторов:
К теме Украина теряет акцизный налог из-за "дыры" в системе надзора за предприятиями, - эксперт
- организованные преступные группы продолжают работу, несмотря на войну;
- на рынке стало больше нелегального спирта;
- некоторые производители контролируются россиянами;
- на легальном рынке налоговая нагрузка разных субъектов отличается в несколько раз;
- кустарные производства табака преуспевают широко используя для реализации безакцизной продукции рекламу в соцсетях и сайтах.
По его оценке, государственные потери из-за трех подакцизных продуктов составляют свыше 1 миллиарда долларов.
Не даем оценку работе правоохранительных органов. Там пока все новые люди, но точно дадим, если меры по решению не будут реализованы вовремя,
– добавил он.
Даниил Гетманцев считает, что помешать этой проблеме могут быть объединены усилия всех правоохранительных органов в четкие сроки.
В Украине введут налог на сладкую воду
- Согласно законопроекту за 1 литр напитка будет установленная специфическая ставка акцизного налога в размере 0,1 евро, то есть 4 гривны.
- Михаил Радуцкий рассказал, что такого рода законы на сегодняшний день приняты в более чем 50 странах мира. Среди них: Великобритания, Ирландия, Бразилия, Мексика, Чили, Польша и т.д.
- То есть, если в среднем стоимость сладкой воды без налога составляет условно 25 гривен, после принятия законопроекта, цена вырастет до 29 гривен.