Требует более 40 миллиардов долларов: получит ли Украина новую поддержку МВФ
Источник:CNBC
МВФ завершит подготовку программы поддержки Украины уже через несколько недель. В целом в этом году Украина потребует 40–48 миллиардов долларов.
Какую сумму потребует Украина в 2023 году
Программа помощи для Украины от Международного валютного фонда уже через несколько недель вступит в силу. Об этом рассказала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
Читайте также МВФ рассматривает долговременный пакет помощи Украине на 16 миллиардов, – BloombergПо оценкам МВФ, в целом Украине в 2023 году может потребоваться поддержка на 40—48 миллиардов долларов.
К слову, директор-распорядитель МВФ отметила, несмотря на активные боевые действия, высокий уровень экономической устойчивости Украины.
У нас есть страна, где трудятся институты. Где выплачиваются пенсии Где есть социальные сервисы. Где правительство заинтересовано в продолжении реформ, даже когда падают бомбы,
– рассказала Георгиева.
Задание от МВФ: что уже выполнила Украина
Речь идет о 5 структурных задачах от МВФ, которые Украина уже выполнила.
- Это разработка плана по погашению бюджетной задолженности в 2023 году;
- утверждение концепции проверки банков и подходы к стресс-тестам;
- Разработка плана реформы системы социальной защиты для обеспечения адресной помощи нуждающимся;
- Отмена 2% "упрощенки" и возобновление налоговых проверок и штрафов за неиспользование кассовых аппаратов;
- Утверждение нового наблюдательного совета "Нефтегаза Украины".
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Согласно процедурам МВФ, мониторинговая миссия должна предоставить совету директоров Фонда заключение об успешности пересмотра программы. Окончательное решение о выделении средств принимает совет директоров.