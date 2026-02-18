"Не просто абстрактные цифры": ООН выделяет сотни миллионов на энергооборудование

Украина получит дополнительно 230 миллионов долларов на приобретение необходимого энергетического оборудования. Программа развития Организации объединенных наций (ООН) выделяет срочную помощь.

Почему ООН выделяет дополнительную помощь?

Об этом рассказал постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник.

Смотрите также После атак России: ДТЭК не хватает миллионов для подготовки к следующей зиме

Он отметил, что российские обстрелы в январе 2026 года стали наиболее разрушительными для украинской энергетики с начала полномасштабной войны. Поэтому дипломатическая миссия Украины в Нью-Йорке обратилась к ПРООН с призывом о срочной помощи.

Мельник провел встречу с новоназначенным руководителем Программы развития ООН Александром Де Кроо. Также имел разговор с региональным директором организации Иваной Живкович, которая курирует европейское направление.

Передал им перечень наиболее срочного энергетического оборудования, в котором нуждается Украина для восстановления после вражеских атак.

В итоге эти встречи принесли Украине дополнительную энергетическую поддержку от ООН.

Приятно, что результат не заставил себя ждать. Сегодня мы получили официальную ноту с замечательными новостями: руководством ПРООН принято решение о срочной закупке и установке на 2026 год дополнительного энергетического оборудования на сумму более 230 миллионов долларов США,

– отметил украинский постпред.

Куда пойдет поддержка ООН?

За эти средства поставят и установят мощное энергетическое оборудование для Украины:

трансформаторы;

модульные котельные;

когенерационные установки газотурбинного оборудования;

компрессорные станции и тому подобное.

Критически важное оснащение получат населенные пункты, пострадавших от российских атак, в частности, Чернигов, Одесса, Запорожье, Киев, Львов, Харьков, Кременчуг и тому подобное.

Мельник отметил несколько крупнейших проектов, которые реализуют при помощи ПРООН. Например, на Кременчугской ТЭЦ установят когенерационную установку мощностью 54 мегаватта стоимостью 24 миллиона долларов;

Также запланировано поставки когенерационных установок для различных украинских городов:

для Киева мощностью 25 мегаватт стоимостью 20 миллионов долларов;

для Одессы мощностью 40 мегаватт – 20 миллионов долларов;

для Запорожья – 16,2 мегаватта за 8 миллионов долларов;

для Николаева – 9,8 мегаватта за 5,5 миллиона долларов.

По словам постпреда, сейчас практическая помощь от ПРООН охватила уже более 6,6 миллиона жителей Украины. Она поддержала работу критических служб и принесла тепло и свет в дома.

На начало 2026 года Программа развития ООН уже приобрела для Украины энергооборудование, общая мощность которого достигла 572,3 мегаватта.

И это все не просто абстрактные цифры. Это прежде всего – возвращенный свет в домах миллионов украинцев. Это тепло в десятках больниц и школ. Это восстановленное водоснабжение для муниципалитетов,

– подчеркнул Мельник.

Важно! Также в прошлом году Министерство развития общин и территорий и ПРООН подписали соглашение на 16,5 миллиона евро для развития возобновляемой энергетики в Украине.

Какую еще энергопомощь получает Украина?