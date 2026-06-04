Поддержка врачей продолжается: какие решения согласовало правительство
Медицинские учреждения, оказывающие специализированную медицинскую помощь на территориях активных боевых действий, ежемесячно будут получать дополнительные средства от правительства. Деньги направят на формирование фонда оплаты труда.
Что известно о поддержке врачей в 2026 году?
Средства будут направлены во втором полугодии 2026 года, о чем сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
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Политик напомнила, что действие этой программы должно было завершиться 30 июня. Однако правительство продлило ее до конца 2026 года.
Работа медиков в общинах вблизи зоны боевых действий является критически важной. Наша задача - обеспечить специалистов всем необходимым для работы и создать условия, чтобы они могли и в дальнейшем оказывать качественную медицинскую помощь людям.
По состоянию на сейчас государство применяет несколько механизмов поддержки медицинских учреждений и врачей, работающих в прифронтовых общинах, а также на территориях боевых действий. Медицинские учреждения первичного звена получают на 20% больше средств за каждую декларацию с пациентом.
Обратите внимание! Отдельно усилено финансирование экстренной медицинской помощи.
Следует также добавить, что премьер-министр Украины сообщила о расширении перечня молодых врачей, которые могут получить от государства 200 тысяч гривен адресной помощи. Она будет предоставляться при трудоустройстве.
Разовую выплату могут получить выпускники медицинских специальностей, которые:
- завершили интернатуру в государственных учреждениях высшего образования;
- трудоустроились минимум на три года в учреждения здравоохранения государственной или коммунальной формы собственности в общинах, где существует критическая потребность в медицинских работниках.
Что изменилось? Ранее программа распространялась на выпускников, которые начали работу на территориях активных боевых действий и в сельской местности.
Теперь ею также могут воспользоваться молодые врачи, которые трудоустроились в учреждения здравоохранения на территориях возможных боевых действий,
– пояснила Юлия Свириденко.
Важно! Программа не распространяется на Киевскую область и города областного значения – Запорожье, Николаев, Одесса, Харьков и Чернигов.
Что еще стоит знать о врачах и медицине?
В апреле 2026 года средняя зарплата плата врача экстренной медицинской помощи составляла 41 700 гривен. Это на 10 с половиной тысяч гривен больше, если сравнивать с 2025 годом.
Зарплаты медиков в первичном звене тоже выросли. Согласно информации, в среднем зарплата врача в марте составляла 30,5 тысячи гривен.
Более того, врачам могут поднять зарплату. Она может достичь примерно 35 тысяч гривен.
А с 1 июля в Украине расширят программу "Доступные лекарства". Правительство планирует добавить значительное количество препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний по всем действующим веществам, которые доступны в стране.