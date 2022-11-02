Света может не быть неделями: как к этому подготовиться

Украинцев призывают быть готовы к тому, что света может не быть достаточно долго. Недавно заявили, что электроэнергия будет отключена в северных и части центральных областей.

Алексей Кулеба, глава Киевской ОВА, в интервью "Hromadske" рассказал о том, что в Киевской области может произойти полное отключение электроэнергии. Это при условии, если Россия будет массово продолжать ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры.

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Мы как областная военная администрация готовимся к любому развитию событий, в том числе и самого сложного. Люди должны готовиться и понимать, что у них должны быть запасы пищи и воды. Должны быть заряжены мобильные телефоны,

– заявил глава ОВА.

Как долго может не быть электроэнергии

Света может не быть неделями, или меньше или больше. Это будет зависеть от того, смогут ли энергетики восстановить повреждения.

Есть реальная угроза, что мы на срок до двух недель можем оказаться без света. И мы уже готовимся к этому,

– сказал Кулеба.

что вчера, 1 ноября, в Киеве применили аварийное отключение света. Без электроэнергии осталось несколько районов.

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Как подготовиться к отключениям света

Список действий и вещей на случай длительного отключения света должен состоять из:

запаса спичек, свечей и сухого спирта;

павербанков и генераторов;

Если павербанку нет, то использовать альтернативу: можно заряжать телефон от портативного компьютера, когда они отключены от сети;



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радиоприемник и фонарики на батарейках;

газовых ламп и горелок;

аптечки, включая личное лекарство, минимум в неделю.

Благодаря горелкам можно приготовить еду быстрого приготовления, разогреть ее.

недельного запаса консервов или сублимированной пищи;

воды;

К примеру, если в квартире есть ванна, ее можно заполнить водой на 100 – 150 литров. Это, прежде всего, важно для канализации, ведь нужно будет ходить в туалет.



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