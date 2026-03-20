Экономика Новости экономики Первые этапы подготовки к следующей зиме: правительство предоставило сотни миллионов гривен трем регионам
20 марта, 18:03
Валерия Моргун
Основні тези
  • Украинское правительство выделило 12,85 миллиардов гривен на подготовку к следующему отопительному сезону, направленных на 209 объектов критической инфраструктуры.
  • Общая потребность в финансировании оценивается в 278 миллиардов гривен, с планами привлечения международных ресурсов и софинансирования для коммунальных объектов.

Украинское правительство выделило 12,85 миллиарда гривен на первые работы по подготовке к следующему отопительному сезону. Деньги направят на 209 объектов критической инфраструктуры в прифронтовых регионах и Киевской области.

Что известно о подготовке к следующему отопительному сезону?

Решение приняли на выездном заседании правительства, о чем сообщила премьер-министр о чем сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Читайте также Отопительный сезон завершают раньше, но есть нюанс – где батареи еще будут теплыми

  • Из выделенной суммы будет профинансирована защита 24 высоковольтных подстанций силами Агентства восстановления. На это предусмотрено 3,5 миллиарда гривен.
  • Еще 9,4 миллиарда гривен направили прифронтовым областям и Киевщине – на защитные сооружения для распределительных подстанций и других объектов критической инфраструктуры.
 

Юлия Свириденко

Премьер-министр Украины

Мы начали подготовку к следующей зиме. Приоритеты – защита энергообъектов, развитие распределенной генерации, обеспечение дополнительными источниками питания объектов тепло- и водоснабжения, децентрализация теплоснабжения.

В частности политик заслушал руководителей ОВА Одесской, Николаевской и Херсонской областей по реализации планов устойчивости регионов.

  1. На первые объекты Одесская область получит 582,3 миллиона гривен.
  2. Николаевская – 280,7 миллиона гривен.
  3. Херсонская 97,5 миллиона гривен.

Планы устойчивости регионов Украины – это комплекс мероприятий для подготовки энергосистемы и ЖКХ к следующему отопительному сезону. Они разработаны Правительством совместно с ОВА и органами местного самоуправления,
– пояснила Свириденко.

Она в частности обозначила ключевые элементы каждого плана:

  • защита энергообъектов;
  • развитие распределенной генерации;
  • обеспечение бесперебойного тепла, водоснабжения и водоотведения;
  • децентрализация системы теплоснабжения в крупных городах.

Общая потребность в финансировании мероприятий оценивается в 278 миллиардов гривен (5,4 миллиарда евро). Сейчас правительство работает над привлечением финансовых ресурсов от международных партнеров, а также планируется софинансирование со стороны общин для коммунальных объектов.

Обратите внимание! Премьер-министр Украины также отметила, что Киев представил план устойчивости. И это последний регион, чей план подготовки к зиме должен утвердить СНБО. Предполагается, что следует защитить 57 объектов критической инфраструктуры и установить более 200 мегаватт дополнительной генерации. Общий бюджет плана устойчивости – 61,6 миллиарда гривен, а потребность в дополнительном финансировании – 51 миллиард гривен.

Что еще следует знать украинцам о подготовке к следующей зиме?

  • В четверг, 19 марта, Юлия Свириденко назвала сумму, которая необходима Украине для подготовки к следующей зиме. Речь идет о 278 миллиардах гривен.
  • Она подчеркнула, что уже сейчас следует принять безотлагательные шаги для подготовки к следующему отопительному сезону в условиях российских атак на критическую инфраструктуру.