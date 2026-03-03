Украина готовится к следующему отопительному сезону: какие детали сообщили в правительстве

К следующему отопительному сезону Украина планирует ввести в работу 1,5 гигаватт когенерационных установок. В частности около 400 мегаватт будут внедряться государственными предприятиями.

Как Украина готовится к следующему отопительному сезону?

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко по итогам заседания СНБО.

Юлия Свириденко Премьер-министр Сейчас планируется до начала следующего отопительного сезона введение 1,5 гигаватт, около 400 мегаватт – государственными предприятиями, 330 мегаватт – по результатам ранее проведенных конкурсов на строительство генерации. Остальные – это будет бизнес.

Кроме того, на СНБО рассматривали вопрос дальнейшего упрощения условий для подключения новой генерации. Таким образом хотят стимулировать бизнес.

Также Юлия Свириденко рассказала о защите энергообъектов. Планы защиты инфраструктуры представили Группа Нафтогаз, НЭК "Укрэнерго", ООО "Оператор ГТС Украины".

Есть понимание, что нам надо защищать и подстанции 35 киловатт, 110 киловатт, 150 киловатт на уровне областей. Наибольшая часть расходов должна быть направлена на эту защиту,

– уточнила Свириденко.

Важно! Участники заседания заслушали планы устойчивости регионов. Но пока Киев не подал своего плана устойчивости, поэтому городу дали еще неделю на представление документа.

К тому же при подготовке к отопительному сезону правительство планирует закачать в подземные хранилища не менее 13 миллиардов кубометров газа. В частности Киев должен проработать привлечение более 5 миллиардов евро от партнеров. Об этом рассказал министр энергетики Денис Шмыгаль.

Денис Шмыгаль Министр энергетики Важный момент подготовки к зиме – закачка газа в хранилища. Это не менее 13 миллиардов кубометров.

Он добавил, что этот отопительный сезон Украина проходит стабильно по газу. В частности продолжается его импорт.

Президентом и премьер-министром была поставлена задача проработать на следующем "энергетическом Рамштайне" привлечение более 5 миллиардов евро для подготовки Украины к следующему отопительному сезону,

– сказал Шмыгаль.

Заметьте! По словам Дениса Шмыгаля, над этим вопросом будут работать в течение первой половины марта.

Что еще следует знать о подготовке к следующему отопительному сезону?