Украина готовится к следующему отопительному сезону: какие детали сообщили в правительстве
- Украина планирует ввести 1,5 гигаватт когенерационных установок до следующего отопительного сезона, из которых 400 мегаватт будут внедряться государственными предприятиями.
- Правительство планирует закачать в подземные хранилища не менее 13 миллиардов кубометров газа и привлечь более 5 миллиардов евро от партнеров.
К следующему отопительному сезону Украина планирует ввести в работу 1,5 гигаватт когенерационных установок. В частности около 400 мегаватт будут внедряться государственными предприятиями.
Как Украина готовится к следующему отопительному сезону?
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко по итогам заседания СНБО.
Читайте также Могли греть города Украины зимой: почему почти половину "мини-ТЭЦ" от США до сих пор не запустили
Сейчас планируется до начала следующего отопительного сезона введение 1,5 гигаватт, около 400 мегаватт – государственными предприятиями, 330 мегаватт – по результатам ранее проведенных конкурсов на строительство генерации. Остальные – это будет бизнес.
Кроме того, на СНБО рассматривали вопрос дальнейшего упрощения условий для подключения новой генерации. Таким образом хотят стимулировать бизнес.
Также Юлия Свириденко рассказала о защите энергообъектов. Планы защиты инфраструктуры представили Группа Нафтогаз, НЭК "Укрэнерго", ООО "Оператор ГТС Украины".
Есть понимание, что нам надо защищать и подстанции 35 киловатт, 110 киловатт, 150 киловатт на уровне областей. Наибольшая часть расходов должна быть направлена на эту защиту,
– уточнила Свириденко.
Важно! Участники заседания заслушали планы устойчивости регионов. Но пока Киев не подал своего плана устойчивости, поэтому городу дали еще неделю на представление документа.
К тому же при подготовке к отопительному сезону правительство планирует закачать в подземные хранилища не менее 13 миллиардов кубометров газа. В частности Киев должен проработать привлечение более 5 миллиардов евро от партнеров. Об этом рассказал министр энергетики Денис Шмыгаль.
Важный момент подготовки к зиме – закачка газа в хранилища. Это не менее 13 миллиардов кубометров.
Он добавил, что этот отопительный сезон Украина проходит стабильно по газу. В частности продолжается его импорт.
Президентом и премьер-министром была поставлена задача проработать на следующем "энергетическом Рамштайне" привлечение более 5 миллиардов евро для подготовки Украины к следующему отопительному сезону,
– сказал Шмыгаль.
Заметьте! По словам Дениса Шмыгаля, над этим вопросом будут работать в течение первой половины марта.
Что еще следует знать о подготовке к следующему отопительному сезону?
- Во время заседания СНБО утвердили планы устойчивости для всех украинских регионов. Но городу Киеву пока предоставляют отдельное время на подготовку плана к следующей зиме.
- Также Владимир Зеленский рассказал, что готовится защита энергетических объектов перед следующей зимой. Однако некоторые из них особенно сложно защищать из-за их больших размеров.