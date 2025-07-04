Чиновник Минобороны нанес государству миллиардные убытки: в чем его подозревают

В поле зрения ГБР попал бывший специалист Департамента госзакупок Минобороны. Ему инкриминируют нарушения по двум статьям.

В чем подозревают чиновника Минобороны

О подозрении сообщили бывшему и.о. директора Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов, сообщает 24 Канал со ссылкой на ГБР.

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По версии следствия, его действия нанесли государству ущерб на более чем 2 миллиарда убытков. Ему инкриминируют служебную халатность и подделку официальных документов.

В течение 2023 года чиновник, вероятно, заключил 76 договоров с субъектами хозяйствования на поставку смазочных материалов, нефти и дистиллятов для техники специального назначения на общую сумму более 17 миллиардов гривен.

В нарушение требований Постановления Кабинета Министров Украины и статьи 195 Налогового кодекса Украины, в стоимость поставок было необоснованно включено НДС в размере более 2 миллиардов гривен.

Сейчас из общей суммы убытков возместили 1,865 миллиарда гривен. Следственные действия продолжаются.

Напомним, что из-за служебной халатности судили командира пограничной части, который причастен к закупке некачественных шлемов на 36 миллионов гривен.

Правоохранители также изучают причастность к делу директора компании-поставщика, которая предоставила шлемы плохого качества. Суд над ним тоже проходит.

Командиру, который не позаботился о качестве шлемов, назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 2 года. Преступление осложнилось тем, что было совершено в условиях военного положения. Поставщик шлемов согласился возместить государству ущерб. Он уплатил штраф в сумме 36 миллионов гривен.