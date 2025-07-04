Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований.

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Командир пограничников получил приговор в суде

Следствие установило, что командир одной из воинских частей Государственной пограничной службы заключал и выполнял договор на поставку баллистических шлемов. Однако во время этой закупки, снаряжение было некачественным, а военный проявил служебную халатность.

Правоохранители также изучают причастность к делу директора компании-поставщика, которая предоставила шлемы плохого качества. Суд над ним тоже проходит.

Командиру, который не позаботился о качестве шлемов, назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 2 года. Преступление осложнилось тем, что было совершено в условиях военного положения. Поставщик шлемов согласился возместить государству ущерб. Он уплатил штраф в сумме 36 миллионов гривен.

Также суд приобщил к делу директора общества, который поставил Государственной пограничной службе некачественные шлемы.

Напомним, Государственное бюро расследований недавно разоблачило коррупционную схему в 110-й отдельной механизированной бригаде. Командование назначало чрезмерные боевые надбавки военным, которые не выполняли свои задачи. К финансовым махинациям причастны 7 военнослужащих бригады. ГБР нашла доказательства, что по этой схеме было совершено фиктивное начисление выплат четырем военным на сумму 5,3 миллиона гривен.