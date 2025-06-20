Об этом сообщает "Украинская правда", передает 24 Канал. По состоянию на 19 июня правоохранители продолжают процессуальные действия по делу.

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Что заявили в ОК "Запад"

Сейчас ОК "Запад" и командование Сухопутных войск ожидает выводов ГБР для принятия окончательного решения по ситуации в бригаде.

Результаты (служебного – 24 Канал) расследования показали, что ни одним военнослужащим не было подтверждено постановки командиром воинской части А5001 задач на сбор и передачу ему средств,

– заявил бригадный генерал Шведюк.

Однако во время служебного расследования обнаружили грубые нарушения в организации и ведении финансово-хозяйственной деятельности батальона беспилотных систем, учета личного состава.

За отсутствие контроля, просчеты в "некоторых других управленческих процессах" командование бригады, в частности комбриг, привлечены к дисциплинарной ответственности.

Что говорят военные

В то же время несколько собеседников СМИ среди военных 155-й ОМБр уверяют, что сообщали ОК "Запад" о возможной причастности комбрига к этому делу.

Лично я рассказывал, что сначала о "сотке" для мастеров дронов, работающих в тылу, заговорил комбриг Максимов. Условия ее получения доказывал комбат Шумский, которого задержали правоохранители,

– поделился бывший начальник мастерской 155-й бригады Артем Старченко.

Однако некоторые из бойцов отказался общаться с представителями ОК из-за обязательства о неразглашении деталей досудебного расследования.

Напомним, в начале мая и.о. командира батальона беспилотных систем 155-й ОМБр подполковника Святослава Шумского задержали. По данным правоохранителей, он требовал с подчиненных "откаты" за начисление им фиктивных надбавок якобы за участие в боях на передовой.