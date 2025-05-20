Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарии Михаила Драпатого и Владимира Шведюка.

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Почему 155 бригада снова попала в скандал

Журналисты опубликовали материал о том, что в "Анне Киевской" есть бизнес на боевых выплатах. После этого командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Михаил Драпатый назначил дополнительную служебную проверку в бригаде. Также он объяснил, почему назначил полковника Тараса Максимова, которому посвятили расследование медийщики.



Полковник Тарас Максимов, командующий 155 бригадой / Фото "Украинская правда"

В статье "Украинской правды" сказано, что Максимов может быть причастен к назначению фиктивных "боевых" выплат и вымогательству с них "откатов". Кроме этого, в бригаде более 1,2 тысячи случаев СОЧ с начала 2025 года, подразделения недостаточно обеспечены.

По словам Драпатого, на должность командующего бригадой рассматривали разных кандидатов. Некоторые были недостаточно квалифицированными, некоторые отказались, потому что имели другие предложения. Но очереди занять должность не было и нет.

В конце концов командующий оперативным командованием "Запад" Владимир Шведюк подобрал Максимова. Приняли во внимание его личный опыт, отзывы побратимов и результаты на предыдущих местах службы.

Работа полковника в должности, по мнению Драпатого, повлияла на бригаду, ведь бойцы стали более боеспособными.

Но какие бы ни были достижения, я покрывать никого не буду – для меня нет неприкосновенных. Я жду результатов всех проверок и того, что установит следствие. Расследование ГБР еще продолжается. Командование группировки войск полностью способствует разоблачению всех причастных к поборам. Хочу подчеркнуть для всех, кто устраивает подобные схемы – грабит собственную бригаду, издевается над побратимами, наживается на крови, – расправа будет жесткой,

– написал Драпатый.



Полный ответ Михаила Драпатого / Фото "Украинская правда"

Командующий ОК "Запад" бригадный генерал Владимир Шведюк тоже дал УП комментарий о ситуации. Он назначил служебное расследование.

"В бригаду направлена специальная группа из числа наиболее опытных офицеров ОК "Запад". Мы принципиально и беспристрастно настроены выяснить все обстоятельства и установить все детали правонарушения. По наработанным материалам будут сделаны соответствующие выводы и переданы в правоохранительные органы", – сообщил он.



Ответ Владимира Шведюка журналистам / Фото "Украинская правда"

Напомним, "Анна Киевская" уже попадала в скандал. Бригаду готовили во Франции, но оказалось, что во время обучения часть бойцов самовольно покинула часть.