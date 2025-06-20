Про це повідомляє "Українська правда", передає 24 Канал. Станом на 19 червня правоохоронці продовжують процесуальні дії у справі.

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Що заявили в ОК "Захід"

Наразі ОК "Захід" і командування Сухопутних військ очікує висновків ДБР для ухвалення остаточного рішення щодо ситуації в бригаді.

Результати (службового – 24 Канал) розслідування показали, що жодним військовослужбовцем не було підтверджено постановки командиром військової частини А5001 завдань на збір та передачу йому коштів,

– заявив бригадний генерал Шведюк.

Однак під час службового розслідування виявили грубі порушення в організації та веденні фінансово-господарської діяльності батальйону безпілотних систем, обліку особового складу.

За відсутність контролю, прорахунки в "деяких інших управлінських процесах" командування бригади, зокрема комбриг, притягнуті до дисциплінарної відповідальності.

Що кажуть військові

Водночас декілька співрозмовників ЗМІ серед військових 155-ї ОМБр запевняють, що повідомляли ОК "Захід" про можливу причетність комбрига до цієї справи.

Особисто я розповідав, що спершу про "сотку" для майстрів дронів, які працюють у тилу, заговорив комбриг Максімов. Умови її отримання доводив комбат Шумський, якого затримали правоохоронці,

– поділився колишній начальник майстерні 155-ї бригади Артем Старченко.

Однак дехто з бійців відмовився спілкуватися з представниками ОК через зобов'язання про нерозголошення деталей досудового розслідування.

Нагадаємо, на початку травня в.о. командира батальйону безпілотних систем 155-ї ОМБр підполковника Святослава Шумського затримали. За даними правоохоронців, він вимагав із підлеглих "відкати" за нарахування їм фіктивних надбавок нібито за участь у боях на передовій.