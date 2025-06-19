Їм оголосили підозру, наразі триває розслідування. Про це у четвер, 19 червня, повідомили в Службі безпеки України, передає 24 Канал.

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Як організували схему

За даними матеріалів провадження, до організації оборудки причетні 8 колишніх і чинних посадовців ДП "Документ", серед яких троє – представники керівної ланки.

Після початку повномасштабної війни вони налагодили злочинний механізм одержання грошей від своїх підлеглих.

Працівникам центрального офісу держпідприємства, яких відрядили до філії в сусідній країні ЄС, нараховували "подвійні" зарплати: одну співробітники отримували в Україні, іншу – на закордонну банківську картку за фіктивні послуги.

Співробітники, що отримували подвійні зарплати, передавали частину цих коштів організаторам злочинної схеми у вигляді "відкатів",

– розповіли в СБУ.

Під час обшуків у зловмисників вилучили документи про відкриття рахунків в іноземних фінустановах та банківські картки із доказами оборудки. Їм оголосили підозру за статтею про розтрату або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем.

Фігурантам загрожує до 8 років позбавлення волі. Комплексні заходи проводили у взаємодії з Державною міграційною службою України та за процесуального керівництва Печерської районної прокуратури міста Києва.

Нагадаємо, напередодні на фіктивній службі в ЗСУ викрили депутатку Дніпропетровської обласної ради. Посадовиця незаконно отримала понад 200 тисяч гривень та намагалася підняти політичний імідж.