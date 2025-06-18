Заради політичного іміджу посадовиця влаштувала фіктивну військову службу. Про це пише 24 Канал з посиланням на ДБР.

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Депутатка облради зорганізувала фіктивну службу в ЗСУ

Працівники Державного бюро розслідувань викрили депутатку Дніпропетровської обласної ради. Жінка хотіла покращити репутацію серед колег, тож пройшла ВЛК та потрапила до навчального центру. Там їй надали первинне військове звання "солдат".

За даними слідства, участі у підготовці вона не брала. За домовленістю зі знайомим заступником командира однієї з військових частин, її внесли до списків військовослужбовців, а всі формальності вирішували за неї.

Надалі вона "служила" в частині свого знайомого на фіктивних посадах. Від оператора ударних безпілотників до телефоніста та працівника штабу. Як передає ДБР, в реальності депутатка не виконувала жодних військових обов'язків.

Встановлено, що за цей час вона незаконно отримала виплат за службу на понад 200 тисяч гривень, які регулярно витрачала на власні забаганки,

– йдеться в повідомленні.

Правоохоронці не називають імені фігурантки справи, але, як передає УП, ймовірно йдеться про Маріанну Мірошниченко.

Затримання депутатки Дніпропетровської облради / Фото ДБР

Їй повідомлено про підозру в ухиленні від служби, шахрайстві та змові в умовах воєнного стану.

Також підозру готують заступнику командира частини. Нині вирішується питання про тримання всіх затриманих під вартою. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

До слова, майора ЗСУ підозрюють у привласненні понад 2 мільйонів гривень шляхом організації фіктивних відряджень у зону бойових дій. За це йому загрожує до 12 років тюрми.