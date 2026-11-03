Советский стаж могут не зачесть: почему трудовые книжки не работают

Почему и кому могут не зачесть стаж

Прежде всего стоит обратиться в государственные архивы по месту нахождения бывшего предприятия или колхоза. Именно там могут храниться приказы о приеме на работу, сведения о начислении зарплаты или личные счета работника, которые станут весомым аргументом для Пенсионного фонда.

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Если трудовой книжки нет, подтверждением могут служить колхозные книжки с отметками о трудоднях, удостоверения, характеристики или даже записи в хозяйственных книгах сельского совета.

Важно! Даже если удалось найти лишь часть документов, их обязательно следует подать в учреждение, ведь несколько разных справок в совокупности помогают установить необходимый период работы.

Как действовать, если архивы полностью уничтожены

Часто бывает так, что документы утрачены навсегда из-за войны, пожара или хаотичной ликвидации предприятий. В таких критических ситуациях законодательство позволяет подтверждать стаж с помощью живых свидетелей.

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Для этого нужно найти как минимум двух бывших коллег, которые работали с вами на том же предприятии и могут официально это подтвердить. Порядок такого оформления четко регламентирован постановлением правительства "Об утверждении Порядка подтверждения имеющегося стажа работы для назначения пенсий при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней".

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Что делать в случае отказа Пенсионного фонда

Если чиновники отказываются учитывать найденные справки или показания свидетелей, необходимо потребовать официальное письменное решение с четким обоснованием причин. С этим документом вы имеете полное право обратиться в окружной административный суд.

В ходе рассмотрения дела судьи детально изучат все представленные доказательства и часто принимают сторону пенсионера. Стоит учитывать, что судебный сбор за подачу такого иска в настоящее время составляет 1 211 гривен.

Что еще существуют способы увеличить пенсию или получить стаж

Если до выхода на заслуженный отдых еще есть время, а стажа критически не хватает, государство позволяет его просто докупить.

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Как как сообщалось ранее, заключив договор о добровольном участии в системе пенсионного страхования, можно ежемесячно вносить минимальный взнос в размере 1 902,34 гривны, гарантируя себе будущие выплаты.

Кроме того, размер уже назначенной пенсии можно существенно увеличить, если найти справку о высокой зарплате за любые 60 месяцев подряд до 1 июля 2000 года.