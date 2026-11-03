Радянський стаж можуть не зарахувати: що не так із трудовими книжками

Чому і кому можуть не зарахувати стаж

Насамперед варто звернутися до державних архівів за місцем розташування колишнього підприємства чи колгоспу. Саме там можуть зберігатися накази про прийняття на роботу, відомості про нарахування зарплати або особові рахунки працівника, які стануть залізним аргументом для Пенсійного фонду.

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Якщо трудової книжки немає, підтвердженням можуть стати колгоспні книжки з відмітками про трудодні, посвідчення, характеристики або навіть записи в погосподарських книгах сільської ради.

Важливо! Навіть якщо вдалося знайти лише частину паперів, їх обов'язково слід подати до установи, адже кілька різних довідок у сукупності допомагають встановити необхідний період роботи.

Як діяти, якщо архіви повністю знищені

Часто трапляється так, що документи втрачені назавжди через війну, пожежі або хаотичну ліквідацію підприємств. У таких критичних ситуаціях законодавство дозволяє підтверджувати стаж за допомогою живих свідків.

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Для цього потрібно знайти щонайменше двох колишніх колег, які працювали з вами на тому самому підприємстві та можуть офіційно це підтвердити. Порядок такого оформлення чітко регламентований урядовою постановою "Про затвердження Порядку підтвердження наявного стажу роботи для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній".

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Що робити у разі відмови Пенсійного фонду

Якщо чиновники відмовляються враховувати знайдені довідки чи покази свідків, необхідно вимагати офіційне письмове рішення з чітким обґрунтуванням причин. З цим документом ви маєте повне право звернутися до окружного адміністративного суду.

Під час розгляду справи судді детально вивчатимуть усі надані докази, і часто стають на бік пенсіонера. Варто враховувати, що судовий збір за подання такого позову наразі становить 1 211 гривень.

Які ще існують способи збільшити пенсію або отримати стаж

Якщо до виходу на заслужений відпочинок ще є час, а стажу критично не вистачає, держава дозволяє його просто докупити.

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Як повідомлялося раніше, уклавши договір про добровільну участь у системі пенсійного страхування, можна щомісяця сплачувати мінімальний внесок у розмірі 1 902,34 гривні, гарантуючи собі майбутні виплати.

Крім того, розмір уже призначеної пенсії можна суттєво збільшити, якщо знайти довідку про високу зарплату за будь-які 60 місяців поспіль до 1 липня 2000 року.