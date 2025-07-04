Не все так просто: почему погиб вице-президент "Транснефти"

Стало известно, что погиб вице-президент российской компании "Транснефть" Андрей Бадалов. Он умер неестественным образом. Бадалов якобы выпал из окна собственной квартиры на Рублевском шоссе.

Что известно о смерти Бадалова

Как сообщают российские СМИ, сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Детали происшествия пока что не раскрывают.

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Бадалову было 62 года. Он начал работать в "Транснефти" еще в 2021 году и выполнял такие обязанности:

работал с отраслью цифровой трансформации;

а также занимался вопросом информационных технологий.

Смерть Бадалова недаром называют загадочной. Ведь с начала полномасштабной войны в Украине, в России погибло уже несколько топ-менеджеров в нефтегазовой отрасли при странных обстоятельствах.