4 июля, 10:35
Не все так просто: почему погиб вице-президент "Транснефти"
Основні тези
- Андрей Бадалов, вице-президент "Транснефти", погиб, выпав из окна своей квартиры на Рублевском шоссе.
- Бадалов работал в "Транснефти" с 2021 года, занимаясь цифровой трансформацией и информационными технологиями.
Стало известно, что погиб вице-президент российской компании "Транснефть" Андрей Бадалов. Он умер неестественным образом. Бадалов якобы выпал из окна собственной квартиры на Рублевском шоссе.
Что известно о смерти Бадалова
Как сообщают российские СМИ, сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Детали происшествия пока что не раскрывают.
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Бадалову было 62 года. Он начал работать в "Транснефти" еще в 2021 году и выполнял такие обязанности:
- работал с отраслью цифровой трансформации;
- а также занимался вопросом информационных технологий.
Смерть Бадалова недаром называют загадочной. Ведь с начала полномасштабной войны в Украине, в России погибло уже несколько топ-менеджеров в нефтегазовой отрасли при странных обстоятельствах.