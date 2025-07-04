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4 июля, 10:35
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Не все так просто: почему погиб вице-президент "Транснефти"

Анастасия Зорик
Основні тези
  • Андрей Бадалов, вице-президент "Транснефти", погиб, выпав из окна своей квартиры на Рублевском шоссе.
  • Бадалов работал в "Транснефти" с 2021 года, занимаясь цифровой трансформацией и информационными технологиями.

Стало известно, что погиб вице-президент российской компании "Транснефть" Андрей Бадалов. Он умер неестественным образом. Бадалов якобы выпал из окна собственной квартиры на Рублевском шоссе.

Что известно о смерти Бадалова

Как сообщают российские СМИ, сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Детали происшествия пока что не раскрывают.

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Бадалову было 62 года. Он начал работать в "Транснефти" еще в 2021 году и выполнял такие обязанности:

  • работал с отраслью цифровой трансформации;
  • а также занимался вопросом информационных технологий.

Смерть Бадалова недаром называют загадочной. Ведь с начала полномасштабной войны в Украине, в России погибло уже несколько топ-менеджеров в нефтегазовой отрасли при странных обстоятельствах.

Что известно о "Транснефти"?

"Транснефть" – компания-мнополист в области транспортировки нефти по магистральным нефтепроводам в России. В частности, именно она заключила соглашение с "Укртранснафта". Напомним, по территории Украины продолжается транзит российской нефти из-за этого договора, который должен был бы действовать до 2030 года.