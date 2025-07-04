Що відомо про смерть Бадалова

Як повідомляють російські ЗМІ, зараз на місці події працюють співробітники оперативних служб. Деталі події поки що не розкривають.

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Бадалову було 62 роки. Він почав працювати у "Транснєфті" ще у 2021 році та виконував такі обов'язки:

працював з галуззю цифрової трансформації;

а також займався питанням інформаційних технологій.

Смерть Бадалова недарма називають загадковою. Адже з початку повномасштабної війни в Україні, в Росії загинуло уже декілька топ-менеджерів у нафтогазовій галузі при дивних обставинах.