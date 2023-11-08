Как подать показания газа без интернета
Предоставить показания счетчиков газа можно дистанционно без интернета. Для этого следует выполнить следующую инструкцию:
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- написать СМС-сообщение в формате ХХХХХХХХХ_YYYYY, где XXXXXXXXX – 9 цифр лицевого счета, а YYYYY – показание счетчика (только черные цифры до запятой);
- отправить это на номер 4647.
Пробел (отступ) между номером лицевого счета и показаниями счетчика должен быть всего один.
Сколько показаний передали "Нафтогазу" в октябре
В октябре украинцы передали 3 025 079 показаний счетчиков газа, которые были успешно приняты Оператором ГРМ.
Показания передавали следующими способами:
- через личный кабинет – более 1 миллиона 55 тысяч показаний;
- чат-бот в Viber – 956 тысяч показаний;
- голосовое меню в автоматическом режиме – 243 тысячи показаний;
- другие сервисы – 771 тысяча показаний.
К слову, проследить передачу показаний можно в личном кабинете в разделе "История расчетов" или в чат-ботах в поле "История начислений".