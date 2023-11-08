Как подать показания газа без интернета

Предоставить показания счетчиков газа можно дистанционно без интернета. Для этого следует выполнить следующую инструкцию:

Читайте также Новый проект правительства: какая субсидия предоставляется украинцам на дрова

написать СМС-сообщение в формате ХХХХХХХХХ_YYYYY, где XXXXXXXXX – 9 цифр лицевого счета, а YYYYY – показание счетчика (только черные цифры до запятой);

отправить это на номер 4647.

Пробел (отступ) между номером лицевого счета и показаниями счетчика должен быть всего один.

Напомним! Клиенты "Нефтегаза" должны передавать показания счетчиков с 1 по 5 числа ежемесячно.

Сколько показаний передали "Нафтогазу" в октябре

В октябре украинцы передали 3 025 079 показаний счетчиков газа, которые были успешно приняты Оператором ГРМ.

Показания передавали следующими способами:

через личный кабинет – более 1 миллиона 55 тысяч показаний;

чат-бот в Viber – 956 тысяч показаний;

голосовое меню в автоматическом режиме – 243 тысячи показаний;

другие сервисы – 771 тысяча показаний.

К слову, проследить передачу показаний можно в личном кабинете в разделе "История расчетов" или в чат-ботах в поле "История начислений".