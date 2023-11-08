Як подати показники газу без інтернету

Подати показники лічильників газу можна дистанційно без інтернету. Для цього треба виконати наступну інструкцію:

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написати СМС-повідомлення у форматі ХХХХХХХХХ_YYYYY, де XXXXXXXXX – 9 цифр особового рахунку, а YYYYY – показання лічильника (тільки чорні цифри до коми);

відправити це на номер 4647.

Пробіл (відступ) між номером особового рахунку та показником лічильника має бути всього один.

Нагадаємо! Клієнти "Нафтогазу" мають передавати показники лічильників з 1 по 5 числа щомісяця.

Скільки показників передали "Нафтогазу" у жовтні

У жовтні українці передали 3 025 079 показань лічильників газу, які були успішно прийняті Оператором ГРМ.

Показники передавали наступними способами:

через особистий кабінет – понад 1 мільйон 55 тисяч показань;

чатбот у Viber – 956 тисяч показань;

голосове меню в автоматичному режимі – 243 тисячі показань;

інші сервіси – 771 тисячу показань.

До слова, простежити передачу показань можна в особистому кабінеті в розділі "Історія розрахунків" або в чатботах у полі "Історія нарахувань".