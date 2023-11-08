Як подати показники газу без інтернету
Подати показники лічильників газу можна дистанційно без інтернету. Для цього треба виконати наступну інструкцію:
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- написати СМС-повідомлення у форматі ХХХХХХХХХ_YYYYY, де XXXXXXXXX – 9 цифр особового рахунку, а YYYYY – показання лічильника (тільки чорні цифри до коми);
- відправити це на номер 4647.
Пробіл (відступ) між номером особового рахунку та показником лічильника має бути всього один.
Скільки показників передали "Нафтогазу" у жовтні
У жовтні українці передали 3 025 079 показань лічильників газу, які були успішно прийняті Оператором ГРМ.
Показники передавали наступними способами:
- через особистий кабінет – понад 1 мільйон 55 тисяч показань;
- чатбот у Viber – 956 тисяч показань;
- голосове меню в автоматичному режимі – 243 тисячі показань;
- інші сервіси – 771 тисячу показань.
До слова, простежити передачу показань можна в особистому кабінеті в розділі "Історія розрахунків" або в чатботах у полі "Історія нарахувань".