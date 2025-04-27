Больше минимальной пенсии в Украине: сколько придется отдать за 100 евро

Сохранение средств в валюте всегда выгодно, однако из-за резкого роста курса евро, его приобретение может стать слишком дорогим для пенсионеров. Во сколько обойдутся 100 евро сегодня, читайте далее.

Как изменился курс евро в Украине По состоянию на 27 апреля, официальный курс евро в Украине достиг – 47,42 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ. Читайте также Евро будет держаться предела: какой прогноз банкира в мае Как сообщает "Минфин", средний банковский курс евро сейчас таков: покупка – 47,10 гривны за евро;

продажа – 47,82 гривны за евро. В обменниках, в свою очередь, средний курс выглядит так: покупка – 47,50 гривны за евро;

продажа – 47,70 гривны за евро. Какую сумму можно получить при обмене 100 евро 27 апреля если обмен 100 евро происходит в банке можно получить примерно 4 782 гривен;

можно получить примерно 4 782 гривен; в обменниках за 100 евро можно выручить ориентировочно 4 770 гривны. Сколько нужно потратить на покупку 100 евро сегодня при покупке 100 евро, в банке придется потратить примерно 4 710 гривен;

придется потратить примерно 4 710 гривен; чтобы купить 100 евро в обменнике, необходимо иметь ориентировочно 4 750 гривен.