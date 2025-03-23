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23 марта, 17:00
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Во сколько обойдется покупка 1000 евро сегодня

Анастасия Зорик
Основні тези
  • Официальный курс евро на 21 марта составляет 45 гривен за евро.
  • Покупка в банке 1000 евро обходится в примерно 45 400 гривен, а в обменнике купить такое количество евро можно за ориентировочно 45 250 гривен.

Курс евро в первой половине месяца начал расти. Сейчас ситуация на валютном рынке стабильная, можно спокойно покупать валюту и формировать сбережения.

Как изменился курс евро в конце марта

Официальный курс евро, по состоянию на 21 марта достиг – 45 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Данные "Минфина" показывают, что средний банковский курс евро сейчас установлен такой:

  • покупка – 44,82 гривны за евро;
  • продажа – 45,40 гривны за евро.

В обменниках, в свою очередь, средний курс евро установлен такой:

  • покупка – 45,10 гривны за евро;
  • продажа – 45,25 гривны за евро.

За сколько сегодня можно купить 1000 евро

  • чтобы купить 1000 евро в банке сегодня нужно иметь примерно 45 400 гривен;
  • дабы приобрести 1000 евро и обменнике нужно иметь ориентировочно 45 250 гривен.

Сколько можно получить за 1000 евро сегодня

  • за 1000 евро в банке сегодня можно выручить в среднем 44 820 гривен;
  • в обменнике за сдачу 1000 евро можно получить ориентировочно 45 100 гривен.