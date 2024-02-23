Курс доллара резко изменился: подорожала или подешевела валюта

В конце рабочей недели американская валюта на наличном рынке показывает тенденцию на спад, хотя до этого курс дорожал. За последние сутки на черном рынке произошел самый существенный спад стоимости как доллара, так и евро

Курс валют в банках

По состоянию на утро 23 февраля, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 38,35 гривны (без изменений по сравнению с 22 февраля), а продажа – 38,85 гривны (-4 копейки).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется по 41,50 гривны (без изменений), а продажа – в среднем за 42,18 гривны (+3 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,48 гривны (-23 копейки), а продажа – 38,62 гривны (-23 копейки).

(-23 копейки), а продажа – (-23 копейки). Евро покупают за 41,80 гривны -15 копеек), а продают за 42,10 гривны (-10 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 38,20 гривны (-10 копеек), а продажа – 38,70 гривны (-18 копеек), по данным finance.ua.

(-10 копеек), а продажа – (-18 копеек), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 41,66 гривны (-11 копеек), а продажа – 42,16 гривны (-3 копейки).

Каким будет курс на следующей неделе

Банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Каналу рассказал, что межбанк будет достаточно оживленным в течение недели. Будет как рост, так и уменьшение стоимости.

Любые изменения на безналичном рынке будут происходить в пределах 0,2 – 0,3 гривны,

а разница между курсами покупки продажи будет мизерной – до 0,1 гривны.

Относительно ситуации на наличном рынке, то Лесовой говорит, что главным риском является немотивированный, эмоциональный рост спроса, который могут спровоцировать несколько факторов.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Это разогнанные в масс-медиа, как, например, ситуация на фронте, изменения в руководстве ВСУ, последствия вражеских обстрелов, принятие властью непопулярных и неоднозначных решений и тому подобное.