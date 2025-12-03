Полномочия большинства наблюдательных советов энергокомпаний прекращаются – Зеленский назвал дату
- 3 декабря полномочия значительной части наблюдательных советов основных государственных энергокомпаний будут прекращены, а новые члены должны быть назначены уже в декабре.
- Президент Зеленский поручил министру обороны Денису Шмыгалю провести перезагрузку наблюдательных советов и в оборонной сфере.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Украины Юлия Свириденко обсудили кадровую перезагрузку в стране. Речь идет об энергетической сфере.
Что сказал Владимир Зеленский?
Темп трансформации неплохой, пишет 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Зеленского.
Согласно его словам, это должно обеспечить полноценную прозрачность управления.
В частности, сегодня, 3 декабря, будут прекращены полномочия существенной части состава наблюдательных советов основных государственных энергетических компаний:
- Центрэнерго;
- Оператор ГТС;
- Оператор рынка;
- Украинские распределительные сети;
- Энергетическая компания Украины.
Новые члены наблюдательных советов должны быть назначены уже в декабре в соответствии с четкой, справедливой процедурой.
Поручил министру обороны Украины Денису Шмыгалю провести безотлагательную перезагрузку наблюдательных советов и в оборонной сфере,
– сообщил Зеленский.
Президент подчеркнул: именно через наблюдательные советы происходит управление и контроль за внутренними процессами в компаниях, и это должно обеспечиваться на сто процентов.
Зеленский поручил также Премьер-министру информировать основных партнеров Украины о мерах, которые Кабинет Министров принимает для обеспечения доверия к Украине, украинских институтов.
Напомним, что правительство решило провести масштабную проверку государственных компаний. Об этом сообщала Юлия Свириденко.
Готовим комплексное решение по всем государственным компаниям, в частности энергетических. Проводим аудит и поручили наблюдательным советам проверить состояние работы, особенно в части закупок,
– написала Свириденко.
Еще в ноябре правительство приняло такие решения:
- представление об увольнении двух министров;
- санкции против фигурантов материалов НАБУ;
- перезапуск "Энергоатома" – отстранение руководства и начало аудита компании.
Свириденко подчеркнула: во время полномасштабной войны, когда враг ежедневно разрушает энергетику, а страна живет по графикам отключений света, любая коррупция недопустима.
Что известно об аудите Энергоатома?
- Украинское правительство планирует перезапустить наблюдательный совет Энергоатома до конца 2025 года.
- В частности Кабинет Министров Украины планирует привлекать иностранцев в наблюдательный совет.