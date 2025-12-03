Укр Рус
Экономика Новости экономики Полномочия большинства наблюдательных советов энергокомпаний прекращаются – Зеленский назвал дату
3 декабря, 15:23
2

Полномочия большинства наблюдательных советов энергокомпаний прекращаются – Зеленский назвал дату

Валерия Моргун
Основні тези
  • 3 декабря полномочия значительной части наблюдательных советов основных государственных энергокомпаний будут прекращены, а новые члены должны быть назначены уже в декабре.
  • Президент Зеленский поручил министру обороны Денису Шмыгалю провести перезагрузку наблюдательных советов и в оборонной сфере.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Украины Юлия Свириденко обсудили кадровую перезагрузку в стране. Речь идет об энергетической сфере.

Что сказал Владимир Зеленский?

Темп трансформации неплохой, пишет 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Зеленского.

Смотрите также Наблюдательный совет Энергоатома оказался фейковым, – Железняк

Согласно его словам, это должно обеспечить полноценную прозрачность управления.

В частности, сегодня, 3 декабря, будут прекращены полномочия существенной части состава наблюдательных советов основных государственных энергетических компаний:

  1. Центрэнерго;
  2. Оператор ГТС;
  3. Оператор рынка;
  4. Украинские распределительные сети;
  5. Энергетическая компания Украины.

Новые члены наблюдательных советов должны быть назначены уже в декабре в соответствии с четкой, справедливой процедурой.

Поручил министру обороны Украины Денису Шмыгалю провести безотлагательную перезагрузку наблюдательных советов и в оборонной сфере,
– сообщил Зеленский.

Президент подчеркнул: именно через наблюдательные советы происходит управление и контроль за внутренними процессами в компаниях, и это должно обеспечиваться на сто процентов.

Интересно! Зеленский поручил также Премьер-министру информировать основных партнеров Украины о мерах, которые Кабинет Министров принимает для обеспечения доверия к Украине, украинских институтов.

Напомним, что правительство решило провести масштабную проверку государственных компаний. Об этом сообщала Юлия Свириденко.

Готовим комплексное решение по всем государственным компаниям, в частности энергетических. Проводим аудит и поручили наблюдательным советам проверить состояние работы, особенно в части закупок,
– написала Свириденко.

Еще в ноябре правительство приняло такие решения:

  1. представление об увольнении двух министров;
  2. санкции против фигурантов материалов НАБУ;
  3. перезапуск "Энергоатома" – отстранение руководства и начало аудита компании.

Заметьте! Свириденко подчеркнула: во время полномасштабной войны, когда враг ежедневно разрушает энергетику, а страна живет по графикам отключений света, любая коррупция недопустима.

Что известно об аудите Энергоатома?