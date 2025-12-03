Повноваження більшості наглядових рад енергокомпаній припиняються – Зеленський назвав дату

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко обговорили кадрове перезавантаження в країні. Мова йде про енергетичну сферу.

Що сказав Володимир Зеленський?

Темп трансформації непоганий, пише 24 Канал з посиланням на слова Володимира Зеленського.

Згідно з його слів, це має забезпечити повноцінну прозорість управління.

Зокрема, сьогодні, 3 грудня, будуть припинені повноваження суттєвої частини складу наглядових рад основних державних енергетичних компаній:

Центренерго; Оператор ГТС; Оператор ринку; Українські розподільні мережі; Енергетична компанія України.

Нові члени наглядових рад мають бути призначені вже у грудні відповідно до чіткої, справедливої процедури.

Доручив міністру оборони України Денису Шмигалю провести невідкладне перезавантаження наглядових рад і в оборонній сфері,

– повідомив Зеленський.

Президент наголосив: саме через наглядові ради відбувається управління та контроль за внутрішніми процесами в компаніях, і це має забезпечуватись на сто відсотків.

Цікаво! Зеленський доручив також Премʼєр-міністру інформувати основних партнерів України про заходи, які Кабінет Міністрів вживає для гарантування довіри до України, українських інституцій.

Нагадаємо, що уряд вирішив провести масштабну перевірку державних компаній. Про це повідомляла Юлія Свириденко.

Готуємо комплексне рішення щодо всіх державних компаній, зокрема енергетичних. Проводимо аудит і доручили наглядовим радам перевірити стан роботи, особливо у частині закупівель,

– написала Свириденко.

Ще у листопаді уряд ухвалив такі рішення:

подання про звільнення двох міністрів; санкції проти фігурантів матеріалів НАБУ; перезапуск "Енергоатому" – відсторонення керівництва й початок аудиту компанії.

Зауважте! Свириденко наголосила: під час повномасштабної війни, коли ворог щодня руйнує енергетику, а країна живе за графіками відключень світла, будь-яка корупція неприпустима.

Що відомо про аудит Енергоатому?