Цены бьют рекорды: в России обсуждают запрет на вывоз бензина из страны
- Россия обсуждает возможность полного запрета на вывоз бензина из-за резкого роста цен на топливо.
- Федеральная антимонопольная служба рассматривает ужесточение ограничений на экспорт, которые могут коснуться даже производителей бензина.
Власти России снова обсуждают возможность полного запрета на вывоз бензина из страны. обсуждения происходят на фоне резкого роста биржевых цен на топливо.
Полный запрет на вывоз бензина из России обсуждается
С начала года достигло 25%, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
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Вопрос был поднят на заседании биржевого комитета Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая представит свои предложения вице-премьеру Александру Новаку.
В частности, в конце прошлой недели правительственные чиновники в России обратились к нефтяникам из-за резкого роста цен на бензин. Например, с начала июня АИ-95 подорожал на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже на 11%. А во вторник, 24 июня, его цена достигла годового рекорда – 67 456 рублей за тонну.
В то же время стоимость АИ-92 также выросла. Она увеличилась на 12% и достигла максимума со времен бензинового кризиса осени 2023 года – 64 462 рубля за тонну.
С начала года цены на АИ-92 выросли более чем на 25%, а на АИ-95 – на 24%,
– сообщают российские медиа.
В ответ в ФАС рассматривают возможность ужесточения уже действующих ограничений на экспорт бензина. Сейчас его запрещено вывозить:
- трейдерам;
- посредникам;
- нефтебазам.
Обратите внимание! По новым правилам возможность экспорта могут потерять и сами производители бензина, в частности с крупнейшими государственными нефтекорпорациями.