Не только Украина: Польша также хочет денег от ЕС на оборону

В прошлом году дефицит бюджета Польши вырос до неприемлемых 7,3% ВВП, однако оборонные расходы будут оставаться ее главным приоритетом. Поэтому теперь, чтобы избежать дальнейшей нагрузки на бюджет, правительство ищет дополнительное финансирование за рубежом.

Где Польша хочет брать средства на оборону?

Например, привлечь европейские деньги пытается министр финансов Анджей Доманский, о чём он рассказал для Bloomberg News. Более того, чиновник договорился о более тесном сотрудничестве по лоббированию идеи в Евросоюзе с еще тремя странами Балтии.

Продвигать свои интересы в ЕС вместе с Польшей будут Литва, Латвия и Эстония. Однако коалиция будет не только бороться за получение дополнительной помощи, но и искать недорогие кредиты за пределами блока.

Наши расходы на оборону являются огромными. Вот почему нам нужна большая европейская солидарность и новые инструменты,

– сказал Доманский на полях конференции в Вильнюсе.

Напомним, Польша уже является крупнейшим бенефициаром программы ЕС по предоставлению кредитов на вооружение общей суммой 150 миллиардов евро, известной как "Инициатива безопасности для Европы" (SAFE). Недавно президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен аргументировала это тем, что страна является "опорой архитектуры безопасности Европы".

Доманский считает SAFE "шагом в правильном направлении", но ситуация с безопасностью якобы требует дополнительных инструментов.

Действительно ли Польше так нужны деньги?

К слову, экономику страны считают одной из самых уязвимых в ЕС после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Сейчас Польша тратит около 5% своего ВВП на оборону, что является почти самой большой долей среди членов НАТО.

Поэтому Варшава оказалась в сложной ситуации: активное наращивание расходов на оборону происходит на фоне роста социальных расходов. Чтобы удерживать бюджетный дефицит под контролем, правительство рассчитывает на устойчивый экономический рост, который в этом году мог бы составить 3,5 – 3,7% по словам Доманского.

