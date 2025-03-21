Польша ввела санкции против белорусской компании, которая поставляла удобрения

Польша ввела новые санкции против белорусской компании "МетаТрейдингПром", которая поставляла азотные удобрения. Компания покупала и распространяла подсанкционную продукцию.

Что известно о фирме

Согласно информации на сайте Министерства внутренних дел Польши, компания попала под санкции за то, что она покупала и распространяла продукцию "Гродно Азота", который подпал под санкции ЕС еще в 2021 году, передает 24 Канал со ссылкой на издание "Интерфакс-Украина".

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Хотя экспорт продукции "Гродно Азота" в Польшу был остановлен, другие компании продолжили поставлять ее через посредников.

Обратите внимание! "МетаТрейдингПром" обвиняют в нарушении санкций, которые запрещают ввоз любой продукции от подсанкционных компаний, независимо от посредников.

Какие ограничения ввела Польша

Согласно ограничениям, кроме запрета на поставки, все финансовые ресурсы и средства компаний будут заморожены на территории Польши, а также будет запрещено участие этих компаний в государственных закупках и конкурсах.

Ранее Польша ввела подобные ограничения для других белорусских поставщиков азотных удобрений, в частности компании "НФТ", "Техноспецтрейдинг Экспорт", "Техноспецтрейдинг", а также для компаний из ОАЭ и Кипра, в частности World Chem Trading Co. и Rostumel Holding.