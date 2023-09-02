Зерновые баталии продолжаются: почему европейские страны блокируют украинскую агропродукцию

Через две недели истекает срок действия запрета некоторых стран Европы по ввозу на их территории украинского зерна. Впрочем, эти ограничения могут вновь возобновить до конца года. Все из-за отдельных экономических факторов, а кроме этого политических, такие как выборы в Польше.

Запрет на украинское зерно

Известно, что 15 сентября истекает срок действия запрета на импорт из Украины в страны Евросоюза. Речь идет о запрете вывоза зерна в Польшу, Венгрию, Словакию, Румынию и Болгарию.

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Эти страны запретили вывозить Украине подсолнечник, кукурузу, пшеницу и рапс. Причиной послужило то, что на рынке стран украинской зерновой продукции было с избытком. Это вредило местным фермерам.

Впрочем, как рассказывает 24 Каналу эксперт Денис Марчук, для Украины существует таможенный "безвиз". Такие действия партнеров призваны помочь Украине в военное время экспортировать свою продукцию.

Денис Марчук Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Есть немало положительных историй, которые показывают, что украинская продукция на сегодня достаточно активно заходит на европейские рынки. Но в контексте сырья у нас есть проблема. Именно с торговлей импортом в Польше и Венгрии. Ключевой момент в этом – работа этих регионов как транзит сохраняется.

что запрет ввоза украинского зерна на территорию европейских стран заработал весной этого года. А в июле этого года запрет по просьбам отдельных стран продлили еще до 15 сентября.

Экономист Илья Несходовский добавляет в разговоре с 24 Каналом, что сейчас идут обсуждения ситуации о продлении запрета или отмене его. Рассматриваются разные варианты для того, чтобы обеспечить поставку зерна на мировой рынок.

Илья Несходовский Директор Института социально-экономической трансформации Наша задача не продать именно этим странам, которые ввели запрет. Хотя им продавать легче, потому что они рядом территориально. В то же время, если Евросоюз решит вопрос о транзите украинского зерна через территории этих стран на другие рынки, традиционные для Украины, в частности африканский и азиатский рынки, то в таком случае проблем для украинского зерна не будет.

Польша настроена категорично

Интересно, что наиболее негативно на возвращение украинского зерна в европейские страны реагирует Польша.

Как пишет Reuters, министр сельского хозяйства Польши Роберт Телуш открыто заявляет, что запрет будет продлен до конца года, и этот вопрос обсуждать никто не собирается.

По словам Марчука, на сегодняшний день переговорному процессу препятствуют политические турбулентности в Польше. Они являются ключевыми в принятии решения.

15 октября в Польше должны пройти очередные парламентские выборы для избрания всего состава Сейма и Сената.

Несходовский объясняет, что поддержку действующей партии в Польше обеспечивают сельские регионы. Они устойчивы в результате получения субсидий и цен на зерно. Поэтому, когда фермеры не имеют возможности продавать свое зерно, то они, соответственно, не поддерживают ту партию, которая не обеспечила реализацию этого решения.

Политические факторы в этой ситуации не в контексте отношения Польши к Украине, а в контексте политической поддержки действующей власти со стороны сельскохозяйственных регионов, зависящих от того, какова цена на их продукцию.

Денис Марчук говорит, что единоличные решения польского правительства не улучшат отношения в контексте экономического сотрудничества, ведь они будут противоречить любым положениям свободной торговли в Европейском союзе. В том числе в рамках двусторонних отношений Украины и Европы.

Мы, как государство, настаиваем сегодня на том, что все-таки принцип солидарности должен быть соприкасающимся, а запреты – отменены,

– объясняет эксперт.

К слову, Еврокомиссия еще не приняла окончательное решение о продлении запрета. Впрочем, Януш Войцеховский, еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства, заявил, что предложил продлить запрет на экспорт украинского зерна, а Украине предоставить субсидии для транспортировки зерна.

Но в Еврокомиссии объяснили, что высказывание Войцеховского – это только его мнение. Комиссия ищет пути для увеличения пропускной способности до 4 миллионов тонн зерна из Украины.

Как решить проблему с экспортом

Эксперт Денис Марчук отмечает, что главным в этой ситуации является то, что транзит через европейские страны осуществляется и в дальнейшем. В Украине делают все возможное, чтобы это продолжалось.

Мы как государство предложили выход из этой кризисной ситуации, чтобы не перезагружать экономику и инфраструктуру Польши или Болгарии.

– заметил Марчук.

Речь идет о выделении средств из бюджета Европейского союза на погашение для перевозки зерновых, то есть перевозчикам.

если Евросоюз выделит хотя бы 1 миллиард долларов, то это существенно даст возможность обеспечить перевозку в Адриатику, то есть в Хорватию или Италию и т.д. Таким образом, экспорт Украины распределялся бы равномерно.

Экономист Несходовский рассказывает, что это основная проблема, которая возникает вследствие запрета на импорт зерна – это то, что в Украине отсутствует действие зернового коридора. Таким образом, украинцы не могут отправлять зерно по морю из-за высокой вероятности обстрелов со стороны россиян.

Даже если этот запрет будет продлен, но вместе с тем будет решен вопрос транзита, будут отсутствовать так называемые "узкие места" в этой транспортировке, то в таком случае для нас особых рисков нет. Впрочем, если всего вышеописанного не будет, то, конечно, наши аграрии понесут немалые потери,

– говорит собеседник.

Экспорт зерна

Как отметил Денис Марчук, на момент блокирования украинской продукции Нацбанк подсчитал, что если запрет будет длиться слишком долго, то Украина будет ежемесячно терять до 300 миллионов евро.

Эксперт отмечает, что такие данные рассчитывались в целом, то есть не было распределения на сырье и готовую продукцию.