Из-за ID-карты могут возникнуть проблемы с пенсией: кого это касается

Пенсионный фонд напомнил о важном требовании, которое должны выполнить некоторые пенсионеры после замены паспорта. В противном случае могут возникнуть проблемы с пенсионными выплатами.

Что нужно сделать после получения ID-карты

После замены паспорта на ID-карту пенсионерам необходимо уведомить об этом Пенсионный фонд и обновить свои данные. Если этого не сделать, при получении отдельных пенсионных услуг могут возникнуть трудности, в частности с прохождением физической идентификации, поясняют в ПФУ.

Чтобы информация была актуальной, новые паспортные данные необходимо обновить сразу в двух базах:

в Реестре застрахованных лиц;

в пенсионном деле.

В Пенсионном фонде отмечают, что сделать это можно дистанционно через веб-портал электронных услуг, без личного посещения сервисного центра.

Как обновить паспортные данные

Сначала необходимо внести изменения в личную карточку в Реестре застрахованных лиц. После этого следует обновить информацию в своем пенсионном деле через веб-портал электронных услуг ПФУ.

Для этого нужно:

войти в личный кабинет; перейти в раздел "О пенсионном обеспечении"; выбрать "Внесение изменений в пенсионное дело"; заполнить заявление об изменении личных данных; подписать его квалифицированной электронной подписью.

Почему не стоит спешить с идентификацией

В Пенсионном фонде обращают внимание на то, что многие пенсионеры сразу после получения ID-карты пытаются пройти физическую идентификацию, не обновив информацию о новом документе.

В таком случае система не может сопоставить данные нового паспорта с информацией, которая уже содержится в пенсионном деле. Из-за этого видеоидентификация или подтверждение личности с помощью "Дія.Підпису" может завершиться неудачно.

Именно поэтому в ПФУ рекомендуют сначала обновить паспортные данные во всех реестрах, а уже потом проходить физическую идентификацию.

Как пройти физическую идентификацию

После обновления информации пенсионер может подтвердить свою личность дистанционно одним из двух способов: либо с помощью "Дія.Підпису", либо в режиме видеоконференции. Оба варианта доступны через электронные сервисы Пенсионного фонда.