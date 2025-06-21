С 1 июля украинцам будут выплачивать по 4500 гривен
- С 1 июля 2025 года в Украине запустят программу денежной поддержки для уязвимых категорий, которая будет выплачивать 4 500 гривен.
- Помощь смогут получить малообеспеченные семьи, многодетные семьи, одинокие родители, и дети, чьи родители не платят алименты или находятся в неизвестном месте.
Государство запускает новую программу для украинцев. Определенные категории населения смогут получить в июле немалую помощь.
Кто сможет получить 4 500 гривен от государства в июле
В Украине с 1 июля 2025 года стартует экспериментальная программа денежной поддержки для уязвимых категорий населения. Речь идет о базовой социальной помощи, которая объединит несколько видов выплат в одну, сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление Кабинета Министров №371.
Читайте также Переезд в другую область: как в этом случае получать пенсию
В июле программу начнут реализовывать для таких категорий:
- малообеспеченные семьи;
- многодетные семьи;
- одинокие родители;
- дети, чьи родители не платят алименты или находятся в неизвестном месте.
К тому же уже с 1 октября к программе приобщат другие уязвимые группы.
Как оформить помощь от государства
Оформить базовую социальную помощь можно двумя способами:
- лично: обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда Украины;
- онлайн: через приложение "Дія".
Важно! Выплата назначается на шесть месяцев с возможностью продления. Деньги будут перечислять на счет того члена семьи, который подал заявление.