Детям военных выплатят помощь: кто и сколько может получить: кто и сколько может получить
- Несовершеннолетние дети военных Ивано-Франковска могут получить единовременную финансовую поддержку ко дню рождения, размером 500 или 2 000 гривен, в зависимости от категории.
- Выплаты предназначены для детей военных, которые служат или участвуют в обороне, а также для детей погибших или пропавших без вести участников АТО/ООС.
В Украине поддерживают детей украинских военных, которые защищают страну от российских оккупантов. Однако финансовую помощь могут получить только определенные категории граждан, а ее размер различается.
Кому выплачивают денежную помощь
Несовершеннолетние дети военных Ивано-Франковска могут получить единовременную финансовую поддержку по случаю дня рождения, сообщает 24 Канал со ссылкой на местный ЦНАП.
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Выплаты ко дню рождения предназначены для детей:
- военных, которых призвали на службу;
- защитников, которые участвуют в мероприятиях по обороне в связи с российской агрессией;
- военных и участников АТО/ООС, которые погибли, умерли или пропали без вести.
Стоит знать! Помощь ко дню рождения является формой социальной поддержки семей, которые находятся в зоне повышенной ответственности за защиту страны, отмечают в ЦНАПе.
Какой размер помощи детям военных
Детям военных в Ивано-Франковске выплачивают денежную помощь в размере 500 и 2 000 гривен, в зависимости от категории несовершеннолетних.
Выплаты 500 гривен может получить:
- один из родителей ребенка по случаю его дня рождения (до 18 лет), если отца или мать призвали на военную службу или он или она участвует в мероприятиях по обороне Украины от российских оккупантов;
- ребенку, чьи отец или мать участвовали в АТО/ООС и умерли, но не от боевых действий.
Помощь в размере 2 000 гривен выплачивают одному из родителей детей, чьи родители были призваны на военную службу или участвуют в мероприятиях по обороне Украины, если они:
- воспитывают 3 и более детей в возрасте до 18 лет (до 23 лет для детей, обучающихся на дневной форме);
- имеют несовершеннолетних детей с инвалидностью;
- отец или мать являются лицами с инвалидностью;
- или если кто-то из родителей ребенка погиб или пропал без вести во время непосредственного участия в АТО/ООС, в мероприятиях по обороне страны или умер из-за ранения, контузию, увечье или заболевания, полученное во время участия в боевых действиях.
Важно! Получить денежную помощь по случаю дня рождения ребенка можно, обратившись в ЦНАП Ивано-Франковска, где необходимо написать заявление установленного образца.