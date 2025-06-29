Детям военных выплатят помощь: кто и сколько может получить: кто и сколько может получить

В Украине поддерживают детей украинских военных, которые защищают страну от российских оккупантов. Однако финансовую помощь могут получить только определенные категории граждан, а ее размер различается.

Кому выплачивают денежную помощь

Несовершеннолетние дети военных Ивано-Франковска могут получить единовременную финансовую поддержку по случаю дня рождения, сообщает 24 Канал со ссылкой на местный ЦНАП.

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Выплаты ко дню рождения предназначены для детей:

военных, которых призвали на службу;

защитников, которые участвуют в мероприятиях по обороне в связи с российской агрессией;

военных и участников АТО/ООС, которые погибли, умерли или пропали без вести.

Стоит знать! Помощь ко дню рождения является формой социальной поддержки семей, которые находятся в зоне повышенной ответственности за защиту страны, отмечают в ЦНАПе.

Какой размер помощи детям военных

Детям военных в Ивано-Франковске выплачивают денежную помощь в размере 500 и 2 000 гривен, в зависимости от категории несовершеннолетних.

Выплаты 500 гривен может получить:

один из родителей ребенка по случаю его дня рождения (до 18 лет), если отца или мать призвали на военную службу или он или она участвует в мероприятиях по обороне Украины от российских оккупантов;

ребенку, чьи отец или мать участвовали в АТО/ООС и умерли, но не от боевых действий.

Помощь в размере 2 000 гривен выплачивают одному из родителей детей, чьи родители были призваны на военную службу или участвуют в мероприятиях по обороне Украины, если они:

воспитывают 3 и более детей в возрасте до 18 лет (до 23 лет для детей, обучающихся на дневной форме);

имеют несовершеннолетних детей с инвалидностью;

отец или мать являются лицами с инвалидностью;

или если кто-то из родителей ребенка погиб или пропал без вести во время непосредственного участия в АТО/ООС, в мероприятиях по обороне страны или умер из-за ранения, контузию, увечье или заболевания, полученное во время участия в боевых действиях.

Важно! Получить денежную помощь по случаю дня рождения ребенка можно, обратившись в ЦНАП Ивано-Франковска, где необходимо написать заявление установленного образца.