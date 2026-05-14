На фоне российской атаки: в Еврокомиссии сделали заявление о помощи Украине

Прошлой ночью Россия осуществила одну из самых длительных и масштабных атак против Украины. На фоне этого руководительница Еврокомиссии сделала важное заявление.

Какую помощь готовит ЕС для Украины?

Сейчас Европа завершает подготовку пакета поддержки для дронов на 6 миллиардов евро, о чем написала Урсула фон дер Ляйен в соцсети Х.

Урсула фон дер Ляйен Глава Европейской комиссии Еще одна ночь смерти и разрушений. И неизбирательных ударов по гражданским. Пока Россия открыто насмехается над дипломатическими усилиями, мы продолжаем укреплять Украину.

Что известно о новых санкциях против России?

Ожидается, что новый 21-й пакет санкций представят в конце июня или в начале июля. Об этом писали в Politico. Вероятно, что он будет направлен против российских банков, финансовых учреждений, компаний военно-промышленного комплекса и фирм, которые продают похищенное украинское зерно.

Об этом сообщили семь чиновников и дипломатов Евросоюза. Согласно информации, они знакомы с подготовкой пакета санкций.

Интересно! Чиновники также видят шанс продвинуть санкции, которые ранее блокировало правительство Виктора Орбана, бывшего премьер-министра Венгрии.

Напомним, что действующую помощь глава Европейской Комиссии анонсировала еще в апреле. Она объяснила, что Евросоюз выплатит первый транш в размере 45 миллиардов евро за 2026 год еще в этом квартале.

В частности, треть от 90 миллиардов евро кредита от ЕС пойдет на бюджетные нужды Украины, а две трети – на оборону.

В то же время Владимир Зеленский еще 11 мая сообщил, что Украина ожидает первый транш помощи в июне.

Что еще известно о помощи для Украины?

В Евросоюзе могут возобновить переговоры относительно замороженных активов России. Об этом в частности заговорил Министр финансов Нидерландов Элько Гейнен. Призывы якобы поддержали Эстония, Латвия, Литва и Финляндия. А представители других стран, согласно информации, промолчали.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии 24 Каналу сообщил о связи программы от МВФ и кредита на 90 миллиардов. Если Международный валютный фонд приостановит свою программу, то Украина не сможет получить 30 миллиардов евро макрофинансовой помощи для Украины. Но 60 миллиардов, которые предназначены для поддержки оборонного сектора, предоставят без условий.