Украина может получить помощь от МВФ и ЕС: о каких суммах идет речь

После начала полномасштабной войны, экономика Украины понесла значительные потери. Украинский бюджет, до сих пор, нуждается во внешнем финансировании.

Какие средства получит Украина

Украина может получить помощь от МВФ в размере 2,2 миллиарда долларов. А вот, ЕС окажет поддержку в сумме 1,9 миллиарда евро.

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Андрей Пышный Глава Национального банка Украины В ближайшие недели ожидается активизация поступлений внешней помощи. В частности, уже достигнуто соглашение на уровне персонала по четвертому пересмотру программы расширенного финансирования.

Пышный отметил, что в мае и первой половине июня финансирование преимущественно происходило благодаря предыдущей внешней поддержке. То есть, помощи партнеров, которая поступала ранее.

Какую помощь предоставят Украине

Украина получает значительную поддержку от партнеров. Речь идет как о денежных поступлениях, так и помощи украинской армии.

Недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военная поддержка Украины может стать обязательной для стран-членов альянса. Это связано с тем, что часть европейских стран не выполняет свои обязательства своевременно. По состоянию на теперь, взносы для помощи Украине от членов альянса являются добровольными.

Общая помощь от США за время полномасштабной войны достигла 85,4 миллиарда долларов.