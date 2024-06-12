Генсек Альянса заявил на пресс-конференции перед встречей министров обороны стран НАТО, что сейчас государства-члены Североатлантического альянса делают добровольные взносы в обороноспособность Украины, пишет 24 Канал.
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Что заявил генсек НАТО о вкладах в обороноспособность Украины
Генеральный секретарь НАТО сказал, что принятие решения о том, что поставки оружия Украине должны быть обязательным, сделает этот процесс более надежным.
Мы также увидели, что некоторые обещания, которые дали европейские союзники, не были выполнены. И если мы заменим эти добровольные взносы на обязательства НАТО, конечно, это станет более надежным. И по всем этим причинам я считаю, что усиление роли НАТО помогло бы Украине получить предсказуемость, в которой она нуждается,
– заявил Йенс Столтенберг.
Он добавил, что США сделали вклад в усиление возможностей Вооруженных Сил Украины давать отпор России, однако потратили полгода, чтобы согласовать помощь Киеву.
По словам чиновника, если НАТО играет свою роль в обеспечении большей прозрачности и подотчетности в случае с помощью Украине, то больше союзников будут передавать оружие для украинских Сил обороны.
Также Йенс Столтенберг заявил, что НАТО будет использовать командную структуру и совместное финансирование.
Альянс планирует координировать поставки оружия вместо США
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс возьмет на себя ответственность за координацию поставок оружия в Украину, которой ранее занимались США.
- Йенс Столтенберг убежден, что это обеспечит непрерывную военную помощь Киеву.
- По его словам, в НАТО пока соглашаются с тем, чтобы они взяли на себя ключевую роль в вопросах координации безопасности помощи Украине и тренировок наших военнослужащих.
- Столтенберг добавил, что надеется на согласование перед саммитом НАТО в Вашингтоне долгосрочных финансовых обязательств ежегодно предоставлять Украине военную помощь на 40 миллиардов евро.