Генсек Альянса заявил на пресс-конференции перед встречей министров обороны стран НАТО, что сейчас государства-члены Североатлантического альянса делают добровольные взносы в обороноспособность Украины, пишет 24 Канал.

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Что заявил генсек НАТО о вкладах в обороноспособность Украины

Генеральный секретарь НАТО сказал, что принятие решения о том, что поставки оружия Украине должны быть обязательным, сделает этот процесс более надежным.

Мы также увидели, что некоторые обещания, которые дали европейские союзники, не были выполнены. И если мы заменим эти добровольные взносы на обязательства НАТО, конечно, это станет более надежным. И по всем этим причинам я считаю, что усиление роли НАТО помогло бы Украине получить предсказуемость, в которой она нуждается,

– заявил Йенс Столтенберг.

Он добавил, что США сделали вклад в усиление возможностей Вооруженных Сил Украины давать отпор России, однако потратили полгода, чтобы согласовать помощь Киеву.

По словам чиновника, если НАТО играет свою роль в обеспечении большей прозрачности и подотчетности в случае с помощью Украине, то больше союзников будут передавать оружие для украинских Сил обороны.

Также Йенс Столтенберг заявил, что НАТО будет использовать командную структуру и совместное финансирование.

Альянс планирует координировать поставки оружия вместо США