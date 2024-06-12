Генсек Альянсу заявив на пресконференції перед зустріччю міністрів оборони країн НАТО, що наразі держави-члени Північноатлантичного альянсу роблять добровільні внески в обороноздатність України, пише 24 Канал.
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Що заявив генсек НАТО про внески в обороноздатність України
Генеральний секретар НАТО сказав, що ухвалення рішення щодо того, що постачання зброї Україні має бути обов'язковим, зробить цей процес більш надійним.
Ми також побачили, що деякі обіцянки, які дали європейські союзники, не були виконані. І якщо ми замінимо ці добровільні внески на зобов'язання НАТО, звичайно, це стане більш надійним. І з усіх цих причин я вважаю, що посилення ролі НАТО допомогло б Україні отримати передбачуваність, якої вона потребує,
– заявив Єнс Столтенберг.
Він додав, що США зробили внесок у посилення можливостей Збройних Сил України давати відсіч Росії, однак витратили пів року, щоб погодити допомогу Києву.
За словами високопосадовця, якщо НАТО відіграє свою роль у забезпеченні більшої прозорості й підзвітності у випадку з допомогою Україні, то більше союзників будуть передавати зброю для українських Сил оборони.
Також Єнс Столтенберг заявив, що НАТО використовуватиме командну структуру та спільне фінансування.
Альянс планує координувати постачання зброї замість США
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс візьме на себе відповідальність за координацію постачання зброї в Україну, якою раніше опікувались США.
- Єнс Столтенберг переконаний, що це забезпечить безперервну військову допомогу Києву.
- За його словами, в НАТО наразі погоджуються з тим, щоб вони перебрали на себе ключову роль у питаннях координації безпекової допомоги Україні та тренувань наших військовослужбовців.
- Столтенберг додав, що сподівається на узгодження перед самітом НАТО у Вашингтоні довгострокових фінансових зобов'язань щороку надавати Україні військову допомогу на 40 мільярдів євро.