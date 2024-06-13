Які кошти отримає Україна

Україна може отримати допомогу від МВФ у розмірі 2,2 мільярда доларів. А ось, ЄС надасть підтримку у сумі 1,9 мільярда євро.

Читайте також Українці почали витрачати менше: про що свідчить статистика НБУ

Андрій Пишний Голова Національного банку України У найближчі тижні очікується активізація надходжень зовнішньої допомоги. Зокрема, уже досягнуто угоди на рівні персоналу за четвертим переглядом програми розширеного фінансування.

Пишний наголосив, що у травні та першій половині червня фінансування переважно відбувалося завдяки попередній зовнішній підтримці. Тобто, допомозі партнерів, яка надходила раніше.

Яку допомогу нададуть Україні

Україна отримує значну підтримку від партнерів. Йдеться як про грошові надходження, так і допомогу українському війську.

Нещодавно генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що військова підтримка України може стати обов'язковою для країн-членів альянсу. Це пов'язано з тим, що частина європейських країн не виконує свої зобов'язання своєчасно. Станом на тепер, внески для допомоги Україні від членів альянсу є добровільними.

Нагадаємо! Загальна допомога від США за час повномасштабної війни сягнула 85,4 мільярда доларів.