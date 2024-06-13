Какие средства получит Украина
Украина может получить помощь от МВФ в размере 2,2 миллиарда долларов. А вот, ЕС окажет поддержку в сумме 1,9 миллиарда евро.
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В ближайшие недели ожидается активизация поступлений внешней помощи. В частности, уже достигнуто соглашение на уровне персонала по четвертому пересмотру программы расширенного финансирования.
Пышный отметил, что в мае и первой половине июня финансирование преимущественно происходило благодаря предыдущей внешней поддержке. То есть, помощи партнеров, которая поступала ранее.
Какую помощь предоставят Украине
Украина получает значительную поддержку от партнеров. Речь идет как о денежных поступлениях, так и помощи украинской армии.
Недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военная поддержка Украины может стать обязательной для стран-членов альянса. Это связано с тем, что часть европейских стран не выполняет свои обязательства своевременно. По состоянию на теперь, взносы для помощи Украине от членов альянса являются добровольными.