Какую помощь будут получать ВПЛ с октября

С 1 октября получать услуги внутриперемещенных лиц смогут по месту фактического пребывания, а не регистрации. Поскольку человек, вынужденный спасаться от боевых действий, не сможет получить помощь по месту регистрации.

По словам Ирины Верещук, министерки по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, человек, который переехал из Харькова и получил справку ВПЛ во Львове, а затем переместился в Тернополь, согласно нововведению сможет решать проблемы в фактическом месте пребывания.

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Что получат ВПЛ

С 1 октября в региональном управлении соцзащиты внутренне перемещенные лица смогут:

актуализировать в справке ВПЛ место жительства;

исправить ошибки или некорректные данные в заявлении, которое подавалось для получения справки ВПЛ;

узнать, а также устранить причину, по которой задерживается помощь на жительство.

Что касается финансовой помощи от государства, то переселенцы ежемесячно получают 2 – 3 тысяч гривен, в зависимости от возраста человека.

2 тысячи гривен на каждое другое лицо старше 18 лет;

3 тысячи гривен на каждого ребенка или человека с инвалидностью.

Другая помощь

Переселенцы также имеют право подать субсидию. Ведь с 1 октября Минсоцполитики изменяет механизм выплат субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг. Теперь этим будет заниматься Пенсионный фонд.

К слову, постановление Кабмина №1041 предусматривает внесение ряда изменений в нормативные акты правительства, регулирующие вопросы назначения и выплаты субсидий и льгот. Благодаря этому, лица, вынужденные покинуть свои дома из-за полномасштабной российской агрессии будут иметь право, будут продолжать получать льготы на местах временного проживания.

Обратите внимание, что ВПЛ могут претендовать и на международную помощь от различных международных организаций, как ЮНИСЕФ, ООН, Красный Крест и т.д.

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В Украине вырастет минималка с 1 октября

Минимальная зарплата вырастет на 200 гривен, то есть она составит около 6 700 гривен.

В почасовом выражении показатель будет составлять 40,46 гривны;

Изменятся налоги и штрафы, связанные с этим показателем. Речь идет о штрафах за нарушение трудового законодательства и ЕСВ.

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