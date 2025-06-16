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Экономика Соцвыплаты Помощь для ВПЛ: кто сможет получить средства на аренду жилья
16 июня, 18:02
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Помощь для ВПЛ: кто сможет получить средства на аренду жилья

Валерия Моргун
Основні тези
  • Некоторые внутренне перемещенные лица могут получить помощь на аренду жилья сроком до 6 месяцев, если они проживают в определенных общинах и подпадают под одну из категорий уязвимости.
  • Для получения помощи необходимо предоставить определенные документы, такие как паспорт, идентификационный код, справка ВПЛ, счет IBAN, документы, подтверждающие критерий уязвимости, и справка ОК-5 или ОК-7.

Украинцы, которые приехали на Полтавщину, могут получить помощь на аренду жилья. Ее предоставляют сроком до 6 месяцев.

Кто может получить помощь

Помощь назначат ВПЛ, что сейчас проживают в Полтавской, Миргородской, Коломакской, Кременчугской и Кобеляцкой общинах, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Каритас Полтава".

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Новоперемещенный ВПЛ, который менее 30 дней переехал в принимающую общину и подпадает минимум под одну категорию уязвимости:

  • лицо с инвалидностью;
  • лицо с тяжелым заболеванием;
  • одинокое лицо старшего возраста (55 лет или старше) или домохозяйство, которое состоит из одного или двух пожилых людей, которые не имеют поддержки родных;
  • одинокие матери/родители или опекуны несовершеннолетних детей;
  • многодетные семьи (трое или более несовершеннолетних детей);
  • беременные женщины или матери с детьми до 3-х лет.

Как ВПЛ получить выплаты

Для регистрации, заявителю следует предоставить следующие документы:

  • паспорт (оригинал);
  • идентификационный код;
  • справка ВПЛ (менее 30 дней);
  • счет IBAN;
  • документы, подтверждающие критерий уязвимости;
  • справка ОК-5 или ОК-7.

Среди ограничений на получение помощи:

  1. домохозяйство не получало аналогичной денежной помощи от других организаций;
  2. средний месячный доход на одного человека составляет не более 6 318 гривен.

Важно! Для справок следует обращаться по телефону: +380503464693.