16 июня, 18:02
Помощь для ВПЛ: кто сможет получить средства на аренду жилья
Основні тези
- Некоторые внутренне перемещенные лица могут получить помощь на аренду жилья сроком до 6 месяцев, если они проживают в определенных общинах и подпадают под одну из категорий уязвимости.
- Для получения помощи необходимо предоставить определенные документы, такие как паспорт, идентификационный код, справка ВПЛ, счет IBAN, документы, подтверждающие критерий уязвимости, и справка ОК-5 или ОК-7.
Украинцы, которые приехали на Полтавщину, могут получить помощь на аренду жилья. Ее предоставляют сроком до 6 месяцев.
Кто может получить помощь
Помощь назначат ВПЛ, что сейчас проживают в Полтавской, Миргородской, Коломакской, Кременчугской и Кобеляцкой общинах, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Каритас Полтава".
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Новоперемещенный ВПЛ, который менее 30 дней переехал в принимающую общину и подпадает минимум под одну категорию уязвимости:
- лицо с инвалидностью;
- лицо с тяжелым заболеванием;
- одинокое лицо старшего возраста (55 лет или старше) или домохозяйство, которое состоит из одного или двух пожилых людей, которые не имеют поддержки родных;
- одинокие матери/родители или опекуны несовершеннолетних детей;
- многодетные семьи (трое или более несовершеннолетних детей);
- беременные женщины или матери с детьми до 3-х лет.
Как ВПЛ получить выплаты
Для регистрации, заявителю следует предоставить следующие документы:
- паспорт (оригинал);
- идентификационный код;
- справка ВПЛ (менее 30 дней);
- счет IBAN;
- документы, подтверждающие критерий уязвимости;
- справка ОК-5 или ОК-7.
Среди ограничений на получение помощи:
- домохозяйство не получало аналогичной денежной помощи от других организаций;
- средний месячный доход на одного человека составляет не более 6 318 гривен.
Важно! Для справок следует обращаться по телефону: +380503464693.