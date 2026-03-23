Правительство обновило правила помощи для ВПЛ: что изменилось для украинцев в 2026 году

Сейчас правительство активно занимается расширением поддержки для внутренне перемещенных лиц. В частности, уже внесены некоторые изменения по предоставлению помощи на проживание.

Что изменится в помощи для ВПЛ?

Кроме того, в Украине в очередной раз продлили продолжительность выплат, о чем сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Юлия Свириденко Премьер-министр Теперь наиболее уязвимые категории переселенцев смогут получать государственную поддержку еще на полгода дольше.

Кроме того, правительство усиливает поддержку детей из числа ВПЛ. Как это будет работать? Независимо от дохода семьи выплата будет назначаться с 1 февраля 2026 года.

Обратите внимание! Но если заявление было подано до 1 мая 2026 года.

Обновляем пересмотр выплат для нетрудоспособных ВПЛ. Речь идет о тех, кому ранее прекратили выплату на проживание из-за превышения предельного дохода,

– пояснила Свириденко.

Также следует отметить повышение прожиточного минимума. В связи с его ростом люди теперь могут подать документы на пересмотр.

В случае подачи заявления до 1 мая 2026 года выплаты будут начислять с 1 января 2026 года.

Если подать его позже – с месяца подачи заявления.

Напомним! Еще недавно правительство выделило почти 1,2 миллиарда гривен на строительство жилья для внутренне перемещенных лиц из Мариуполя. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба. Проект называется "Мой дом. Украина".

