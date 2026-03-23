Правительство обновило правила помощи для ВПЛ: что изменилось для украинцев в 2026 году
- Правительство расширяет поддержку для ВПЛ, в частности обновляет правила предоставления помощи на проживание.
- Выплаты для детей из числа ВПЛ будут назначаться независимо от дохода семьи с 1 февраля 2026 года при условии подачи заявления до 1 мая 2026 года.
Сейчас правительство активно занимается расширением поддержки для внутренне перемещенных лиц. В частности, уже внесены некоторые изменения по предоставлению помощи на проживание.
Что изменится в помощи для ВПЛ?
Кроме того, в Украине в очередной раз продлили продолжительность выплат, о чем сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Теперь наиболее уязвимые категории переселенцев смогут получать государственную поддержку еще на полгода дольше.
Кроме того, правительство усиливает поддержку детей из числа ВПЛ. Как это будет работать? Независимо от дохода семьи выплата будет назначаться с 1 февраля 2026 года.
Обратите внимание! Но если заявление было подано до 1 мая 2026 года.
Обновляем пересмотр выплат для нетрудоспособных ВПЛ. Речь идет о тех, кому ранее прекратили выплату на проживание из-за превышения предельного дохода,
– пояснила Свириденко.
Также следует отметить повышение прожиточного минимума. В связи с его ростом люди теперь могут подать документы на пересмотр.
- В случае подачи заявления до 1 мая 2026 года выплаты будут начислять с 1 января 2026 года.
- Если подать его позже – с месяца подачи заявления.
Напомним! Еще недавно правительство выделило почти 1,2 миллиарда гривен на строительство жилья для внутренне перемещенных лиц из Мариуполя. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба. Проект называется "Мой дом. Украина".
Что еще следует знать внутренне перемещенным лицам?
- Правительство направляет 1,5 миллиарда гривен субвенции на обустройство и покупку жилья для ВПЛ. Один миллиард гривен будет направлено на ремонт и переоборудование мест временного проживания, а еще 500 миллионов гривен – на покупку домов в сельской местности.
- В то же время в Украине запустили карту возможностей для ВПЛ. Карта позволяет искать программы для работы, развития собственного дела, профессионального обучения и тому подобное.