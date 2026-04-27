Поддержка для ВПЛ изменилась: что следует знать украинцам в мае 2026 года

Правительство расширило помощь для внутренне перемещенных лиц в Украине. Отныне на проживание для детей из семей ВПЛ (до 6 лет) назначается поддержка – независимо от дохода родителей.

Как изменилась поддержка для детей?

Однако следует придерживаться других критериев программы, о чем говорится на сайте Действия.

Согласно информации, дети в возрасте от 6 до 18 лет получают помощь, если они:

проживают на территориях боевых действий;

или на безопасных территориях и учатся в местном учебном заведении.

Подать заявление о пересмотре помощи следует до 1 мая 2026 года – для получения выплат с 1 февраля 2026 года.

Обратите внимание! Если человек не успел его подать, то выплаты будут начислять с месяца подачи заявления.

Что изменилось для других категорий внутренне перемещенных лиц?

Для пенсионеров и людей с инвалидностью тоже ввели нововведения. Если раньше доход превышал установленный правительством лимит, то теперь можно повторно подать документы на пересмотр выплат. В 2026 году "лимит" составляет 10 380 гривен на человека.

Если украинцы успеют подать заявление до 1 мая 2026 года, то помощь будет начисляться с 1 января 2026 года. Если же нет, то выплаты предусмотрены с месяца подачи заявления.

Важно! В то же время срок выплат увеличили с 24 до 30 месяцев.

Следует также отметить, что получить помощь могут ВПЛ, которые за последние три месяца:

имели средний доход на человека – до 10 380 гривен;

не покупали автомобиль до 5 лет или другие одноразовые покупки или валюту на сумму более 100 тысяч гривен;

не получали субсидий на аренду жилья и не сдавали свое жилье в аренду;

не имели значительных сбережений, то есть депозитов, валюты, ценных металлов или ОВГЗ более 100 тысяч гривен;

не находились на полном гособеспечении;

не отбывали наказание.

В частности, с 2023 года ввели два выплатных периода (15 и 28 числа каждого месяца), вместо трех, как это было раньше (то есть 3, 13 и 23 числа). Об этом писали в Черновицкой областной военной администрации.

Что это значит? По состоянию на сейчас Минсоцполитики перечисляет средства для выплаты помощи на проживание ВПЛ после 15 и 28 числа ежемесячно.

Обратите внимание! Сумма выплат остается неизменной. 2 тысячи гривен получают взрослые, а 3 гривен – дети и люди с инвалидностью.

Что еще следует знать ВПЛ этой весной?

Внутренне перемещенные лица могут получить средства на ремонт жилья. Подать заявку могут жители Днепропетровской, Сумской и Харьковской областей. Также люди должны соответствовать другим важным критериям.

В то же время новая социальная помощь в размере 1 500 гривен не повлияет на доход, учитываемый при предоставлении различных типов пособий. Кроме того, выплата не включается в расчет общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода.