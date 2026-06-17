Москва давит – Брюссель отвечает: ЕС запускает программу экстренной помощи Армении

Брюссель готовит пакет экономической поддержки для Армении. Он призван компенсировать ограничения на импорт со стороны России, введенные ею с целью отвратить Ереван от курса на Запад.

Какую поддержку Армении готовит ЕС

В настоящее время Европейская комиссия разрабатывает специальные торговые меры, предусматривающие снижение тарифов на экспорт продуктов питания и сельскохозяйственной продукции из Армении в ЕС, пишет Financial Times.

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По данным собеседников издания, эта инициатива стала ответом на российские торговые ограничения, которые Москва ввела против Армении накануне недавних выборов в стране. В Брюсселе такие шаги Кремля расценивают как политическое давление на Ереван.

Сейчас самое время усилить поддержку и показать, что мы можем быть надежным партнером. Им нужны друзья… и нам нужно защищать наш регион,

– пояснил один из источников.

Ожидается, что новые меры ЕС могут охватить около 20 товарных категорий, попавших под российские запреты. Общий объем такого экспорта может достигать около 420 миллионов евро в год.

Чиновники добавляют, что предложения о помощи могут быть представлены в течение ближайших недель. Этот вопрос уже обсудили министры иностранных дел ЕС с главным дипломатом Армении в Люксембурге. Также ожидается визит еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос в Ереван.

Комиссия предложит автономные торговые меры, чтобы помочь большему количеству армянских компаний получить доступ к новым рыночным возможностям в ЕС и поддержать экономику страны там, где она пострадала больше всего,

– заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Олоф Гилл.

В ЕС также опасаются, что Москва может усилить экономическое давление на Армению.

Как Россия давит на Армению